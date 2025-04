Escuela ayuda a familias indocumentadas para protegerse en caso de ser detenidos

Una escuela charter en Reseda está ayudando a las familias con recursos después de que la escuela dijera que las preocupaciones por los cambios en la política de inmigración bajo la administración de Trump resultó en una caída en la asistencia a principios de este año.

Tras esta preocupación, el personal de la escuela charter Magnolia Science Academy comenzó a repartir carpetas en casas de familias indocumentadas, en la que vienen documentos con información sobre sus derechos y recursos para protegerse en caso de ser detenidos.

“Me siento muy angustiada cuando miro a mi mamá angustiada por ese tema”, dijo una alumna de la escuela secundaria Magnolia Science Academy, quien pidió no ser identificada por temor.

La adolescente dijo que ella llegó indocumentada al país desde Guatemala con su familia. Dice que sufre al ver el miedo que siente su madre de que sea detenida y deportada en medio de los operativos migratorios del gobierno federal.

“Es difícil saber que tantas preocupaciones que tienen los papás y uno de niño no puede hacer nada”, dijo la alumna de la escuela secundaria Magnolia.

Ver la carga que llevan los alumnos como ella, llevó al director y consejeros de la escuela a tomar acción, sobre todo porque la asistencia empezó a disminuir después de que el presidente Donald Trump asumió su cargo.

En enero, la asistencia de estudiantes cayó en un 2.5%. En el mes de febrero también se notó una disminución en la asistencia. Por ejemplo, el 3 de febrero, día del llamado, “Un día sin inmigrantes”, solo el 60% de los alumnos llegó al plantel.

"Empezamos a hablar a estos padres y preguntándoles qué está pasando porque no están viniendo los niños a la escuela y empezaron a compartir, que tienen miedo, tienen miedo a que venga ICE o algo”, dijo Jennifer Martínez, concejera estudiantil.

Dada esta situación, la escuela tomó una iniciativa y el personal escolar comenzó a llevar paquetes de cuidado o “care packages” a familias indocumentadas. Dentro de los paquetes se encuentran carpetas con información, en diferentes idiomas.

El material llega a las manos de padres indocumentados durante visitas comunitarias, en las que también contestan sus preguntas y dan consejería.

“Tenemos las tarjetas rojas donde tienen información de los derechos a nuestros padres, también recursos y apoyo a las familias que tienen preocupación sobre sus derechos”, dijo Vanessa Órnelas, concejera estudiantil.

En marzo la escuela recuperó su cifra promedio de asistencia del 92%, aun así, el plantel asegura que el temor de las familias es todavía palpable, al no querer llenar las solicitudes de ayuda financiera que ofrece el gobierno para la universidad de sus hijos, por temor a proveer su información personal.

“No quieren dar porque no quieren que ellos después vayan a reconocer que ellos no tienen esos papeles y tal vez tampoco vayan a recibir ayuda. Ellos piensan que, como son inmigrantes, no van a recibir ayuda de todos modos, entonces no van a poner esa información y es algo que no es verdad, por lo que continúan con su misión de informar a su comunidad y darles algo de calma a estas familias”, dijo Órnelas.

El director de la escuela dijo a Telemundo 52 que ellos están siguiendo los protocolos del Departamento de Educación de California, y en caso de que agentes federales lleguen al plantel buscando a alguien indocumentado, no se les permitirá la entrada, a menos que traigan una orden judicial.