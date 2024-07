Captan en video a oficial del LAPD golpear a un hombre en la cara en Watts

Las autoridades investigan el incidente en el que un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) fuera visto en cámara golpeando a un hombre en la cara durante un arresto en Watts.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que el encuentro ocurrió el domingo durante una parada de tráfico. Un video tomado por un testigo mostró a dos oficiales esposando a un hombre en la calle. Se escucha al hombre preguntarle a los oficiales: “¿Qué hice?”, y un oficial respondió golpeando al hombre con el puño cerrado en la mandíbula.

El video del encuentro está circulando en las redes sociales y la gente pide que se presenten cargos penales contra el oficial. Una coalición de líderes y organizaciones de derechos civiles de Los Ángeles exige que el fiscal de distrito de Los Ángeles presente cargos de agresión contra el oficial.

El Ayuntamiento de Los Ángeles exigirá respuestas el martes después de que a principios de este mes saliera a la luz un video en el que agentes del Departamento de Policía de Burbank dejaban tirado a un hombre sin hogar frente a la oficina del presidente del consejo en North Hollywood.

“Este video habla por sí solo, y creemos que debería ser procesado penalmente y llevado ante la justicia y esa es la única forma en que podemos detener el abuso policial”, dijo el activista de derechos civiles Najee Ali.

Ali habló en una conferencia de prensa el lunes sobre el incidente.

“Tenemos que hacer que estos malos oficiales rindan cuentas porque, al final del día, la comunidad negra, los activistas negros, no estamos en contra de la policía”, dijo Ali.

“Queremos policías en nuestra comunidad, buenos policías. Queremos que los oficiales vengan y nos protejan, no que abusen de nosotros”.

El LAPD dijo que los dos oficiales involucrados en el arresto han sido retirados de sus funciones en la calle mientras el departamento investiga el caso. No dio a conocer los nombres de los oficiales involucrados.

