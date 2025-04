El hijo de Rey Grupero rompe el silencio sobre la decisión controversial de su padre en La Casa de los Famosos

La última gala de La Casa de los Famosos All-Stars estuvo llena de emociones, especialmente cuando Rey Grupero, junto a Lupillo Rivera y Alfredo Adame, recibió la oportunidad de ver a sus seres queridos. Sin embargo, había una condición: para acceder al encuentro, debían nominar a uno de sus compañeros de cuarto por dos puntos, poniéndolos en riesgo de eliminación.

Mientras que Lupillo y Adame aprovecharon la oportunidad, Rey Grupero tomó una decisión inesperada: renunció a ver a su hijo, Enzo, para mantenerse leal a sus amigos del cuarto agua.

Rey Grupero rompe en llanto tras su decisión

Tras la impactante escena, muchos seguidores del reality comenzaron a preguntarse cómo se sintió su hijo al respecto. La respuesta no tardó en llegar.

El orgullo de Enzo por su padre: “Tomaste la decisión correcta”

Pocas horas después de la transmisión, Enzo utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje en apoyo a su padre.

En su publicación, el joven expresó su orgullo y admiración por Rey Grupero. "Estoy feliz y muy orgulloso de mi papá! Tomaste la decisión correcta! Digan lo que digan de él, hoy todo el mundo pudo ver la gran persona que es y como es leal a los que quiere!"escribió el joven.

Enzo también destacó la lealtad de su padre no solo hacia su equipo dentro del reality, sino también hacia su familia en el exterior, “Fue leal a su grupo y no los traicionó. Y no solo fue leal a su equipo, sino también a nosotros, porque gracias a eso podremos cumplir nuestros sueños aquí afuera de la casa”.

“Me enseñó que ser leal es muy importante. Por favor, síganlo apoyando para que llegue a la final", enfatizó el joven.

Rey Grupero le pide perdón a su hijo

Durante el episodio del miércoles, Rey explicó las razones detrás de su decisión difícil. A pesar de su gran deseo de ver a su hijo, sintió que no podía aceptar el privilegio cuando sus compañeros aún no habían tenido la oportunidad de ver a sus seres queridos.

Conmovido, envió un mensaje a Enzo: “Le pido una disculpa a mi hijo”.

El momento ha generado un gran impacto en la audiencia, destacando la lealtad de Rey Grupero como uno de los valores más fuertes dentro de la competencia.

