Video: Pareja rescata a una mujer de OC tras caer por una colina

Una pareja ayudó a rescatar a una mujer después de que cayera por una colina nevada en el Angeles National Forest.

Aly Pan y sus amigos Sarah y Yuni planearon un viaje de último momento ya que Aly nunca antes había visto nieve.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Era la primera vez que veía nieve y estaba muy emocionada. Nos detuvimos varias veces en el camino porque estaba haciendo muñecos de nieve y patitos”, dijo Pan.

El grupo de amigos estuvo pasando un rato divertido, tomando fotos y haciendo muñecos de nieve hasta que la situación se convirtió en algo peligroso.

Pan dijo que ella y su amiga Sarah se habían bajado del auto para tomar algunas fotos mientras Yuni esperaba en el auto. Pan se dio la vuelta para saludar a Yuni, y cuando él miró hacia abajo y luego hacia arriba, ella ya no estaba.

“Estaba mirando la vista y creo que me paré demasiado cerca”, dijo Pan. Se había resbalado por la ladera de una colina nevada, tratando de agarrarse a cualquier cosa que pudiera.

Pan dijo que vio algo que parecía un alambre que sobresalía de la nieve y pudo agarrarse a él, también se sostuvo de una roca que estaba encajada en la nieve. Al fondo había algunas rocas y algunos árboles.

"Probablemente podría haber roto algo, fue muy afortunado que ese cable estuviera allí", dijo Pan. "Seguí mirando hacia abajo y viendo las rocas y pensé: 'Oh, se ven un poco afiladas'".

Pan dijo que estuvo atrapada durante unos 45 minutos cuando notó que la roca a la que se aferraba había comenzado a cuñarse y la nieve bajo sus pies comenzó a derretirse.

“Pensé: 'Es la primera vez que veo nieve y me he puesto en peligro'”, dijo Pan.

Dijo que lo único en lo que podía pensar en ese momento era en su gato y en cómo lo extrañaría y en cómo intentó enviarle a su mamá una foto de su muñeco de nieve pero no tenía señal. Sus amigos habían intentado llamar al 911 pero no tenían señal. Sarah había intentado parar un coche pero no se detuvieron.

No fue hasta que Yuni salió al medio del camino y encontró a una pareja. Beatriz y su esposo conducían cuando vieron a Yuni.

"Iba grabando un video del panorama cuando de repente apareció un hombre a media carretera muy asustado y le temblaba el cuerpo", dijo Beatriz en un video de TikTok.

La pareja rápidamente fue a buscar a Pan. Beatriz y su marido agarraron una cuerda gruesa y la arrojaron al suelo para que Pan la agarrara.

Los amigos de Pan le gritaban palabras de aliento, tratando de ayudarla a calmarse y subir lentamente la colina cubierta de nieve. "Después de todo esto vamos a comer un poco de sopa caliente y todos estaremos bien, ¿vale?" Yuni le gritó a Pan.

El esposo de Beatriz y Yuni pudieron levantar a Pan lentamente por la colina hasta llegar a la cima. Una vez en la cima, los tres amigos se abrazaron expresando su felicidad al ver que ella estaba a salvo.

Pan dijo que se encontró hiperventilando y que sintió los dedos entumecidos durante algunas horas. El grupo de amigos salió a comer juntos después de dejar la nieve.

“Está bien, estás a salvo”, le dijo Beatriz a Pan mientras intentaba consolarla.

“Muchas gracias”, le dijo Yuni a Beatriz mientras estrechaba las manos de la pareja y los abrazaba.

En su vídeo de TikTok, Beatriz explica que siempre es buena idea estar preparado y llevar equipo como una cuerda que posiblemente pueda ayudar a salvar una vida.

"Sobreestimé lo blanda que era la nieve y se rompió debajo de mí. Muchas gracias por ayudarme", escribió Pan en un comentario en el vídeo de TikTok de Beatriz.

Pan logró salir sano y salvo con sólo unos pocos cortes y magulladuras y seis uñas rotas. Dijo que podría pasar mucho tiempo antes de que vuelva a salir a la nieve.