Hombre arrestado por asesinato en estación de Metro tiene condena previa por ataque a pasajero

El hombre arrestado por apuñalar mortalmente a una mujer en un tren subterráneo de la Línea Roja del Metro en Studio City cuando ella se dirigía a casa desde el trabajo el lunes temprano fue condenado anteriormente por agredir a pasajeros en el sistema de transporte público de Los Ángeles, según registros judiciales y fuentes policiales.

La víctima, cuyo nombre no se ha hecho público, fue apuñalada y cortada repetidamente por un hombre que le robó el bolso antes de ser arrestado por agentes de LAPD a pocas cuadras de la estación de metro, dijeron las fuentes.

Había tomado un autobús de Metro desde su lugar de trabajo hasta la estación de la Línea Roja en North Hollywood y estaba viajando en metro para el siguiente tramo de su viaje a casa cuando fue abordada, le dijeron al grupo I-Team de la estación hermana NBC el lunes por la noche.

El hombre arrestado, Elliot T. Nowden, estaba detenido bajo fianza de $2 millones, según los registros de arresto. El asesinato fue captado en video por las cámaras de seguridad de Metro, dijeron las autoridades.

Los registros judiciales muestran que Nowden, de 45 años, fue condenado en julio de 2019 por un asalto con un arma mortal, mientras estaba en libertad condicional por atacar a un pasajero de un tren en el sistema Metro a principios de ese año.

Fue sentenciado en diciembre de 2019 a cuatro años de prisión estatal por la agresión.

Los registros carcelarios y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley confirmaron que Nowden fue arrestado varias veces en los últimos meses por delitos menores, incluido un arresto del LAPD en febrero de 2024 por una agresión en la misma estación de la Línea Roja.

Hasta la fecha no se han presentado cargos por ese caso.

La mujer asesinada el lunes había abordado un tren en dirección sur en la estación de la Línea Roja en North Hollywood y fue atacada alrededor de las 5:00 a. m., justo antes de que el tren llegara a la estación Universal/Studio City en Lankershim Blvd., dijo la policía.

Una mujer aparentemente hispana perdió la vida cuando venía en el metro. Según testigos fue un acto no provocado

Agentes de seguridad privada que trabajan para Metro brindaron ayuda a la víctima en la estación de metro mientras esperaban a los paramédicos, quienes la transportaron a un hospital donde murió, dijo la policía de Los Ángeles en un comunicado.

Los detectives dijeron que creen que Nowden puede ser responsable de otros ataques recientes no reportados contra otros pasajeros de Metro, e instaron a cualquier persona con información a comunicarse con la Oficina contra Homicidios del Valle.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.