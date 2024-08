Vendedores ambulantes en Long Beach reciben infracciones

La aplicación de la ordenanza de venta ambulante de Long Beach, que lleva cinco meses desde que se implementó, parece estar en vigor. Tres vendedores en Junipero Beach dicen tender la infracción para demostrarlo.

"Simplemente, aparecieron como si me estuvieran acosando", dijo Donald Davis, quien fue citado el martes. "Simplemente, aparecieron y básicamente me dijeron que cerrara el lugar".

Davis publicó un video en su cuenta de Instagram con la policía de Long Beach diciéndole que estaban tomando medidas enérgicas.

"(Somos) el Departamento de Policía de Long Beach. Simplemente, estamos pasando por el sendero para bicicletas, verificando las licencias comerciales de los negocios", dijo un oficial en el video.

Davis, quien se mudó a California de Arizona, acababa de comenzar a vender ropa en el sendero para bicicletas de la playa esta semana. Dijo que no estaba al tanto de las nuevas reglas de venta ambulante de la ciudad.

"Una advertencia hubiera sido agradable. “Si llevas a alguien a los tribunales, eso es más tiempo. Soy nuevo aquí, podrían haberme dado una advertencia”, dijo Davis.

Long Beach ha pasado meses celebrando reuniones públicas y eventos de divulgación, tratando de educar a los vendedores sobre las nuevas reglas de permisos que entraron en vigencia el 26 de febrero.

Muchas de las tarifas de permisos fueron prescindidas durante el primer año y la ciudad está ayudando a los vendedores con el costo del seguro.

“En este momento, estoy atrapado en el proceso. He cumplido con el departamento de salud y los funcionarios de la ciudad, todo lo que me han estado pidiendo. El problema que tengo es que no puedo permitirme comprar un carrito de $25,000”, dijo Zhukry González, un vendedor de açai bowl.

La ciudad exigió que la mayoría de los vendedores de alimentos tuvieran un carrito pre aprobado para obtener una licencia y un permiso de salud.

Los carritos pueden costar entre $5,000 y $30,000, dependiendo del tipo de comida que venda un vendedor. La ciudad ha asignado $430,000 para comprar 40 carritos para regalar a los vendedores.

“Pero no están listos”, dijo González. “Dicen que no estará listo hasta 2025”.

Sin un carrito con aprobación previa, González no puede obtener un permiso y no puede obtener el dinero para el carrito, sin vender sus tazones de açai.

“Realmente quiero cumplir, pero no puedo”, dijo González.

Telemundo 52 se comunicó con la ciudad esta mañana para obtener comentarios y no recibió respuesta.

En mayo, los funcionarios de salud de la ciudad dijeron que estaban trabajando arduamente para informar a los vendedores, renunciar a las tarifas y ofrecer los carritos gratis para facilitar el proceso para los vendedores en dificultades.