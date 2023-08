Varios arrestados durante manifestación que se tornó violenta frente a sede del LAUSD

Cerca de 200 personas marcharon por el centro de Los Ángeles el martes en apoyo a los derechos de los padres y las políticas de notificación en escuelas, mientras que un grupo separado se reunió cerca para manifestarse en apoyo de LGBTQ+ jóvenes, en lo que terminó en una reunión ilegal con al menos dos arrestos.

La marcha por los derechos de los padres se organizó en una campaña en las redes sociales bajo el apodo de Instagram Leave Our Kids Alone, apoyando los derechos de los padres y oponerse al "adoctrinamiento", la "sexualización" o el "acicalamiento" de los niños en escuelas.

Ese grupo respalda políticas adoptadas por algunas escuelas del distrito de Inland Empire que requieren que las escuelas notifiquen a los padres si sus hijos se identifican como transgénero o tratar de identificarse como un género diferente al que figura en su certificado de nacimiento.

El grupo Leave Our Kids Alone se reunió en las afueras del Ayuntamiento de la ciudad, luego marchó a la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en Third Street y Beaudry Avenue, donde algunos participantes se sentaron en la intersección, en última instancia, lo que llevó a la policía a declarar una reunión ilegal.

Mientras tanto, los miembros de la contra protesta más pequeña, algunos de los cuales saludaron con banderas del Orgullo, reunidas cerca, lo que incitó a los oficiales a establecer líneas de escaramuza para mantener los grupos separados. Según informes de la escena, la policía intentó hacer retroceder a los contramanifestantes, pero dos personas supuestamente resistieron y fueron detenidos.

Quienes se oponen a las políticas de notificación a los padres dicen que tales requisitos pueden poner en riesgo a los estudiantes LGBTQ+ si sus familias no aceptan su género identidad.

Los organizadores de la contra-manifestación del martes, incluidos Ground Game LA y Queer Nation Los Ángeles, acusó al grupo de derechos de los padres de "tratar de llevar su odio al ayuntamiento de Los Ángeles'' y de promover un "agenda fascista lleno de odio y temor".

Algunas personas en el grupo Leave Our Kids Alone ondearon banderas estadounidenses, mientras que otros portaban carteles con consignas como “Los derechos de los padres importan” y “Los derechos de los padres no son negociables”, y muchos vestían con camisetas que decían “Dejen a nuestros niños en paz”. Uno sostenía un cartel que decía “Enseñar la Biblia, no la pornografía''.

El fiscal general del estado, Rob Bonta, dijo a principios de este mes que estaba investigando si el Distrito Escolar Unificado de Chino Valley había violado derechos de los estudiantes mediante la adopción de una ley de notificación a los padres a principios de este año.

Bonta también denunció una votación similar realizada este mes por la Escuela del Valle de Murrieta en el condado de Riverside, llamando al requisito “una política de salida forzada".