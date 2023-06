Reconocimiento del Mes del Orgullo LGBTQ+ en escuelas de Glendale desata polémicas

Los enfrentamientos estallaron el martes cuando los manifestantes se reunieron frente a la reunión de la junta del Distrito Escolar Unificado de Glendale.

La junta se reunió para aprobar una resolución que reconoce el mes del Orgullo LGBTQ+, algo que se ha hecho desde 2019. La discusión atrajo a una gran cantidad de simpatizantes y opositores, y la policía declaró una reunión ilegal después de que estalló una pelea afuera.

Durante las últimas semanas, los manifestantes se han estado reuniendo fuera de las reuniones de la junta, en desacuerdo con el plan de estudios y las políticas LGBTQ+.

La mesa directiva del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles votó el martes a favor de una resolución que reconoce el mes del Orgullo Gay.

“Los padres quieren transparencia y los padres quieren la opción de optar por no participar si no es apropiado y no se les dice que no pueden hacerlo. Debe quedar claro cuando coloca a sus hijos en [escuelas] financiadas por los contribuyentes, debe quedar claro en qué se les debe educar”, dijo la madre Sandy García.

Quienes estuvieron allí para apoyar el currículo y las políticas LGBTQ+ señalaron que el currículo es un mandato del estado y lo ha sido durante años, e incluye lecciones sobre diversidad y diferentes tipos de familias y la contribución de los líderes LGBTQ.

En un comunicado, el distrito escolar dijo que su plan de estudios cumple con la ley estatal y denunció lo que llamó “desinformación intencional y dañina” sobre lo que se les enseña a los estudiantes.

La Ley de Educación JUSTA de California, señaló el distrito, requiere que las escuelas públicas brinden educación sobre la "diversa población étnica y cultural" del estado, incluidas las personas LGBTQ, en clases de historia y estudios sociales.

“Creo que el plan de estudios está bastante bien diseñado. Sé que los maestros pusieron mucho trabajo en ello. Lo he investigado… También es un mandato estatal, por lo que esta junta escolar no tiene tanta autoridad para cambiar el plan de estudios”, dijo un padre que deseaba ser identificado solo como Sara.

La multitud fuera de la reunión finalmente se dispersó, pero no antes de que la policía realizara al menos tres arrestos.

Manifestantes se reunieron el viernes frente a una escuela primaria de North Hollywood que se convirtió en el centro de una investigación de delitos de odio después de que se quemara una bandera LGBTQ+ a principios de esta semana.

La protesta del martes recordó lo que sucedió en una escuela primaria de North Hollywood hace menos de una semana, cuando los manifestantes se enfrentaron por la lectura de un libro infantil sobre familias que incluían una pareja del mismo sexo.

“No creo que Glendale sea único de manera positiva o negativa”, dijo Alicia Harris, maestra del Distrito Escolar Unificado de Glendale. “Trágicamente, esto ha llegado a nuestro distrito, pero realmente lo estamos viendo por todas partes”.

