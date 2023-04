Anuncios crean conciencia sobre los peligros del fentanilo en el sur de California

Vallas publicitarias en los condados de Los Ángeles y Orange están creando conciencia sobre los peligros del fentanilo como parte de una campaña destinada a salvar vidas.

La campaña está organizada por el grupo Familias contra el Fentanilo.

Estas vallas publicitarias digitales se pueden ver en la autopista 10 y actualmente se encuentran en cinco ubicaciones.

El mensaje decía claramente: “El fentanilo es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años”.

Esta es una campaña que ya está lanzada en la costa este.

El grupo lo trajo aquí a California debido a la alarmante tasa de envenenamiento por fentanilo que está aumentando más rápido que en cualquier otro lugar del país.

Estas vallas publicitarias se colocaron a lo largo de la Autopista 57 en Placentia, la Autopista 10 en El Monte, la Autopista 5 en Commerce y la Autopista 710 en Lynwood.

Su objetivo es llamar la atención del gobierno para tomar medidas y advertir a las familias.

Esta es una misión personal del organizador Jim Rauh, quien perdió a su hijo de 37 años en 2015 por envenenamiento con fentanilo.

En los pasados cinco meses, 10 estudiantes de escuelas de Carrollton, Texas fueron víctimas del fentanilo y tres de ellos murieron por sobredosis.

Explicó por qué este es un problema creciente que debe cerrarse.

El grupo espera donaciones para agregar más vallas publicitarias en el sur de California.

Cerca de $5,000 mil dólares permitirán al grupo agregar múltiples vallas publicitarias digitales o dos vallas publicitarias tradicionales.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.