UPS contratará a 300 personas en el área de Los Ángeles

UPS contratará a 300 empleados permanentes a tiempo parcial en el área metropolitana de Los Ángeles a medida que los envíos relacionados con el comercio electrónico continúen aumentando.

Los puestos estarán en los centros y centros de clasificación de UPS y podrían conducir a una carrera: más del 56% de los conductores y el actual personal administrativo de UPS fueron contratados originalmente para trabajos de manejo de paquetes a tiempo parcial.

"El rápido y continuo crecimiento del comercio electrónico junto con la demanda general de nuestros servicios está creando nuevas oportunidades de medio tiempo en el área metropolitana de Los Ángeles", dijo Christine Castaldi, directora de recursos humanos de UPS, en un comunicado de prensa. "Buscamos personas que quieran comenzar una gran carrera en UPS".

Los trabajos vienen con salarios y beneficios competitivos, con un salario inicial por hora de entre $ 14.50 y $ 16 según la ubicación, el turno y el puesto. Incluyen aumentos anuales.

Los beneficios incluyen contribuciones para la jubilación, asistencia para la matrícula y un programa de compra de acciones con descuento, así como atención médica después de un breve período de espera.

El programa de asistencia de matrícula de UPS, "Earn and Learn", permite a los empleados elegibles que también son estudiantes ganar hasta $ 25,000 para gastos universitarios, además de su pago por hora. La compañía dice que ha ayudado a más de 300,000 empleados a pagar su educación universitaria desde que se estableció el programa en 1997.

UPS está contratando en estas ubicaciones:

20801 Krameria, Riverside, CA 92518

16301 Trojan Way, La Mirada, CA 90638

1800 N. Main St., Los Ángeles, CA 90013

3140 E. Jurupa St., Ontario, CA 91761

12745 Arroyo St., Sylmar, CA 91342

Los solicitantes interesados ​​pueden postularse aquí.

