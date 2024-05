Oficiales de policía vigilan el campus de UCLA durante la reanudación de clases

Decenas de personas fueron detenidas y agentes del orden con equipo táctico acudieron a un edificio de UCLA el lunes por la mañana cuando se reanudaban las operaciones normales después de semanas de protestas en un campamento en el campus de Westwood.

Los detalles sobre por qué los agentes de policía del campus estaban afuera de Moore Hall, donde barreras metálicas bloqueaban la entrada, no estuvieron disponibles de inmediato. El video parecía mostrar a personas dentro del edificio. El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles dijo que estaba en alerta en UCLA, pero no proporcionó más detalles.

El campus ha sido escenario de protestas por la guerra en Gaza. La semana pasada, los agentes despejaron un campamento que los manifestantes establecieron en el campus.

Aunque la USC celebrará graduaciones más pequeñas y específicas para cada licenciatura, la ceremonia de graduación en el escenario principal sigue cancelada y el acceso al campus sigue estando limitado.

UCLA tenía previsto reanudar las operaciones regulares del campus el lunes después de que las clases se trasladaran en línea el jueves y viernes debido a los disturbios.

La policía intervino y desalojó el campamento propalestino que llevaba una semana de duración a primera hora del jueves, arrestando a 209 personas. La mayoría de los arrestados fueron fichados bajo sospecha de reunión ilegal y luego puestos en libertad con instrucciones de comparecer ante el tribunal en una fecha posterior.

No se informó de heridos importantes entre los manifestantes ni entre los cientos de agentes de policía que participaron en la redada.

Las disputas entre los manifestantes en el campamento alcanzaron su punto máximo durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, cuando el campamento propalestino fue atacado por contramanifestantes que apoyaban a Israel, quienes lanzaron fuegos artificiales y supuestamente usaron gas pimienta o repelente de osos.

La violencia provocó la cancelación de todas las clases en UCLA el miércoles.

Durante el fin de semana, el rector de UCLA, Gene Block, anunció una oficina de seguridad en el campus recién creada para administrar la vigilancia y la gestión de emergencias. Se espera que el 23 de mayo, Block testifique ante el Congreso sobre la respuesta de UCLA al antisemitismo en el campus y las acciones para proteger a los estudiantes judíos.

