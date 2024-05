Manifestantes instalan tiendas de campaña y barreras en el campus de UCLA

Un grupo de manifestantes se reunió el jueves por la mañana en el campus de UCLA, el mismo día en que el rector de la escuela testificaba ante un comité de la Cámara sobre protestas anteriores y la respuesta de las autoridades.

El video de NewsChopper4 mostró dos tiendas de campaña, barreras hechas con paletas de madera, cercas de mesas y otros elementos, y un grupo de personas reunidas en el campus entre los pasillos Kerckhoff y Moore.

El video también parecía mostrar al personal de seguridad del campus en el lugar.

Imágenes: Oficiales retiran campamento de protesta en UCLA

Un grupo que se hace llamar Estudiantes por la Justicia en Palestina publicó en Instagram que había establecido un “segundo campamento en el patio Kerckhoff”.

En abril se instaló un campamento significativamente más grande en el campus de Westwood durante las protestas por la guerra en Gaza. Ese campamento fue desmantelado en una operación policial antes del amanecer a principios de este mes que resultó en alrededor de 200 arrestos.

El 30 de abril, los contramanifestantes atacaron el campamento propalestino, arrojando conos de tráfico, lanzando gas pimienta y derribando barreras. Los combates continuaron durante varias horas antes de que interviniera la policía y no arrestaron a nadie. Al menos 15 manifestantes sufrieron heridas.

Continuaron los disturbios esporádicos tras el desmantelamiento de un campamento propalestino y unas 200 detenciones. La universidad cerró durante un día y luego pasó a impartir clases en línea. El 6 de mayo, unas 40 personas fueron arrestadas durante protestas en el campus por la guerra en Gaza.

El rector Gene Block es uno de los tres presidentes y rectores de universidades que testificaron ante el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes sobre las manifestaciones y acusaciones de antisemitismo en los campus.

Block, que se jubilará a finales de julio, testificará dos días después de que se informara que el jefe de policía de la universidad fue destituido de su trabajo y reasignado. El jefe John Thomas enfrentó críticas por su manejo de las manifestaciones que incluyeron un ataque a un campamento pro palestino.

Mira aquí cómo quedó en completo caos el campus universitario en Los Ángeles tras el desmantelamiento del campamento propalestino.

Block anunció que Rick Braziel, exjefe de policía de Sacramento, dirigirá una nueva Oficina de Seguridad en el Campus que supervisará el Departamento de Policía de UCLA.

La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre cuando Hamás atacó el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a unas 250 más. Israel dice que los militantes todavía retienen a unos 100 rehenes y los restos de más de 30 personas más.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.