Trump dice que Steve Garvey no tiene oportunidad en el Senado sin el apoyo de MAGA

El expresidente Donald Trump dijo el viernes que el candidato republicano al Senado de California, Steve Garvey, “no tiene ninguna posibilidad” de ganar sin el apoyo de MAGA.

Trump estuvo en el área de Los Ángeles para un evento de recaudación de fondos el jueves y un discurso el viernes en su campo de golf en la comunidad costera de Rancho Palos Verdes. Después del discurso, le preguntaron a Trump si respaldaría a Garvey en la carrera al Senado contra el representante estadounidense Adam Schiff.

“No sé mucho sobre Steve Garvey. Creo que ha cometido un gran error porque no se ha acercado a MAGA”, dijo Trump. “Si no tiene MAGA, no tiene ninguna posibilidad”.

El exjugador de béisbol de las grandes ligas se ha distanciado del candidato presidencial republicano mientras hace campaña en la profundamente demócrata California.

“Estoy escuchando que quiere el apoyo de MAGA, pero tiene que llamarme. Si tuviera el apoyo de MAGA, podría ganar”, agregó Trump.

Ningún republicano ha ganado un cargo estatal en California desde 2006.

En una declaración a nuestra estación hermana NBC4, Steve Garvey dijo que solo se centra en los temas que más importan a los californianos.

“Desde el primer día, he llevado a cabo un tipo diferente de campaña, no he aceptado ni pedido un solo apoyo político, los únicos apoyos que quiero son los de la comunidad policial y los socorristas”, dijo Garvey.

Garvey se enfrentará al congresista de Burbank Schiff en noviembre, un crítico vocal de Trump que ayudó a liderar los esfuerzos de juicio político en su contra. Trump aprovechó la oportunidad el viernes para despotricar contra Schiff, llamándolo “uno de los seres humanos más repugnantes”.

“Tienen a uno de los políticos más sórdidos de la historia”, dijo el expresidente sobre Schiff. “Y pensar que va a ser senador, por eso me necesitan como presidente”.

En una publicación en las redes sociales, Schiff respondió a los ataques de Trump y dijo: “No creo que le guste”.

Más temprano el viernes, Trump habló en el Trump National Golf Course con el Océano Pacífico de fondo. La comunidad costera se ha visto afectada por deslizamientos de tierra que obligaron a las personas a abandonar sus hogares.

Trump se refirió brevemente al movimiento de tierras y expresó su apoyo a los residentes. Los líderes locales estaban haciendo un “gran trabajo” para responder a la crisis, dijo. Alrededor de una docena de personas se reunieron a lo largo de la carretera que conduce al club de golf. Algunos sostenían carteles que decían “Salven nuestras casas” y “El deslizamiento se está desvaneciendo”. Otros carteles decían “Más de 200 casas, sin gas, sin electricidad, sin ayuda”.

Trump, recién salido del debate del martes con la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, también se reunió con el alcalde de RPV, John Cruikshank.

"Quiero expresar mi apoyo a todas las familias afectadas por los deslizamientos de tierra en Rancho Palos Verdes", dijo Trump. "Esta zona es muy sólida, pero si desciendes un par de millas, verás algo bastante asombroso. La montaña se está moviendo. Y se podría detener, pero necesitan ayuda del gobierno. Así que espero que reciban ayuda. Y estoy seguro de que John la tendrá. Y quiero agradecer al alcalde por el gran trabajo que está haciendo, y decirle a la gente que está haciendo un gran trabajo".

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en la comunidad costera a principios de este mes, un día después de que más casas se quedaran sin electricidad debido al movimiento de tierras.

Trump también dedicó mucho tiempo a menospreciar a su oponente demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

Se esperaba que Trump se dirigiera a Woodside, en el norte de California, para otro evento de recaudación de fondos. Tenía previsto asistir a una recepción vespertina el jueves para un evento de recaudación de fondos en el área de Los Ángeles, según una publicación del Partido Republicano del Condado de Los Ángeles. No se proporcionó la ubicación del evento, que se celebra poco más de 50 días antes del día de las elecciones.

Asistir al evento cuesta un mínimo de 3,300 dólares, según City News Service.

La última vez que el candidato presidencial republicano estuvo en el sur de California fue en junio, cuando asistió a un almuerzo con entradas agotadas en Newport Beach y a un evento vespertino en Beverly Hills. Esa visita fue la primera de Trump al sur de California desde el 29 y 30 de septiembre, cuando habló en la Convención de Otoño del Partido Republicano de California en Anaheim y en un evento de recaudación de fondos en Costa Mesa y visitó la heladería Carvel en Westwood.

La visita al sur de California sigue a una parada el jueves en Arizona para un mitin en Tucson. También el jueves, Trump dijo en una publicación en Truth Social que no habrá otro debate contra su rival demócrata.

Jonathan Lloyd de NBCLA contribuyó a este informe.