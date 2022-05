Víctima del tiroteo en iglesia de Laguna Woods enfrentó al hombre armado, dicen autoridades

Las autoridades identificaron el lunes al hombre que murió asesinado cuando un hombre armado abrió fuego el domingo dentro de una iglesia del condado de Orange.

John Cheng, un médico de 52 años. Deja atrás una esposa y dos hijos.

Cheng fue asesinado a tiros en el ataque el domingo por la tarde en la Iglesia Presbiteriana de Ginebra en la ciudad de Laguna Woods. Cinco personas resultaron heridas en el tiroteo, cuatro de ellas de gravedad.

Las cinco víctimas heridas fueron identificadas solo como cuatro hombres, de 66, 92, 82 y 75 años, y una mujer de 86 años.

El Departamento del Alguacil del Condado de Orange dijo que Cheng era padre de dos hijos y un médico muy conocido en Laguna Niguel que se especializaba en medicina deportiva.

El alguacil del condado de Orange, Don Barnes, dijo que el Dr. Cheng era un héroe.

Se enfrentó contra el sospechoso, intentó desarmarlo, lo que permitió que otras personas intercedieran.

"Sin las acciones del Dr. Cheng, no hay duda de que habría muchas otras muertes", dijo el Departamento del Alguacil del Condado de Orange.

Al menos cinco personas resultaron heridas, cuatro de gravedad y una con heridas leves, y una persona murió después de un tiroteo en una iglesia en el área de Laguna Woods del Condado de Orange, según el Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

Los testigos describieron las acciones heroicas de Cheng a las autoridades.

El anuncio se produjo el mismo día en que las autoridades anunciaron que el autor del tiroteo fue identificado como un hombre de Las Vegas de 68 años.

“Este fue un incidente de odio motivado políticamente, una queja que este individuo tenía entre él y la comunidad taiwanesa”, dijo Barnes.

