Terminan los beneficios de desempleo, pero aún hay mucha ayuda disponible

Dos millones de californianos verán sus beneficios adicionales de desempleo desaparecer el 4 de septiembre, pero aún hay muchos programas federales y estatales que les pueden ayudar a sacar adelante el hogar.

El abrupto fin al programa que otorga $ 300 dólares adicionales a la semana podrían poner a muchas familias en aprietos, si aún no obtienen un empleo que garantice sus ingresos, pero otras agencias, están listas para apoyarlos en esta transición.

Esos $300 dólares extras en el cheque de beneficios por desempleo que recibieron durante meses casi dos millones de residentes de California están por desaparecer, y quienes tenían trabajos no tradicionales, que normalmente no habrían recibido esta ayuda, pero por excepción de la pandemia la obtuvieron, ya no verán más pagos del EDD a partir del 4 de septiembre.

También expira el programa PEUC, o compensación de desempleo de emergencia por la pandemia, que brindaba una extensión automática de 53 semanas a quienes tenían reclamos vencidos por desempleo.

El EDD dice que así, está impulsando a toda la gente a encontrar empleo.

Pero mientras eso sucede, hay ayuda tanto estatal como federal de otras agencias.

Por ejemplo, si una familia requiere apoyo para alimentarse, mantener su vivienda, servicios públicos y cobertura médica, tienen las siguientes opciones.

El programa CalFresh ofrece en promedio, a una familia de tres personas que califique, beneficios de $ 658 al mes para alimentos, o más de $ 234 por persona, ya sea que este o no trabajando. Para solicitarlos, visite www.getcalfresh.org ahí verá si califica, y en 10 minutos puede llenar su solicitud. El enlace en español es https://www.getcalfresh.org/en/apply?new_locale=es o, llame al 877 847 3663

El programa Housing is Key, ofrece dinero para pagar el 100% de la renta y los servicios públicos a quienes califiquen. Visite housingiskey.com o llame al 833-430- 2122

También esta Covered California o Medi-Cal, que le puede proporcionar seguro de salud gratis o a muy bajo costo. Visite coveredca.com o llame al 1-800-300 1506. Si usted recibió beneficios de desempleo este año, podría pagar solo un dólar por el seguro médico.

Y también podría calificar para recibir el estímulo estatal, conocido como Golden State Stimulus, otorgado por la pandemia a personas cuyos ingresos fueron menores a $75 mil dólares el año pasado. Según su caso, podría recibir hasta $ 550, eso sí, tendrá que presentar una declaración de impuestos del 2020 antes del 15 de octubre. Para obtener ayuda, visite el sitio ftb.ca.gov, o marque el 1-800-845-6500)

Por cierto que el EDD también está ofreciendo recursos para encontrar trabajo y conseguir capacitación, de manera virtual y sin costo alguno.