Mujer entrega miles de dólares a estafadores que la hicieron creen que estaba rentando una casa

Una familia pensó haber encontrado la casa perfecta, y todo parecía estar en orden para rentarla, pero se llevaron una terrible sorpresa.

Pensaron estar haciendo todo con precaución, pero, aun así, perdieron miles de dólares, y se quedaron sin su nuevo hogar, Telemundo 52 Responde cuenta cómo sucedió para que usted esté alerta.

Fueron tres años de ahorros, para conseguir $4,500 dólares, dijo Avelina Cacique, pero ese dinero era para algo muy importante: un nuevo hogar para ella y sus cinco hijos.

“La casa era de 4 recámaras, espacio más grande, aquí donde yo vivo es de 2 recámaras, y estamos un poco apretados”, dijo Cacique.

Por eso cuando encontró por internet una casa en Palmdale, que cobraba $1,500 de renta mensual, se emocionó, y se puso en contacto con los presuntos dueños. Pero tras pedirle sus datos, le dijeron que estaba aprobada, y le mandaron por correo electrónico un contrato. Después, le pidieron mandar el depósito de $1500 electrónicamente.

“Que, porque como estaba lo del COVID-19, no podrían hacerlo personalmente. Necesitaban que enviáramos el dinero, y las llaves las iban a mandar por correo”, dijo Cacique.

Pero, tras mandar el dinero, pasaron dos días, y las llaves, no llegaron.

“Oh, dijo, es que no leíste bien el contrato, tienes que dar lo de la renta y el depósito. Y, yo dije, eso es norma, cuando he rentado apartamentos damos el depósito y la renta, dije está bien, hay que darlo”, añadió.

Cacique cuenta que mandó en total $4,500.00, pero las llaves, nunca se las enviaron, y cuando trato de volver a comunicarse.

“Ya quitaron la casa en oferta que tenían en renta, ya no estaba la casa, y ya no se comunicaron porque se habían esfumado”, agregó.

Cacique también reportó lo sucedido a la policía, pero no sabe si recuperara su dinero.

“Estoy donde mismo, y estoy peor, porque ahora sin dinero”, dijo Cacique.

Durante la pandemia este tipo de fraude ha aumentado, pues los estafadores justifican no mostrar las propiedades por el riesgo a contagios, pero, recuerde que nunca hay que hacer un pago por una propiedad que no haya visitado personalmente. No acepte pagar sin tener las llaves en su poder. Piénselo: Ningún propietario legítimo le rentará su hogar a gente que no haya conocido en persona. Si es un trato real, el agente o dueño querrá reunirse con usted, y le permitirá recorrer la vivienda, antes de pedirle firmar un contrato. No se deje engañar.

Hacer pagos por transferencia bancaria electrónica, en estos días, es riesgoso, recuerde: no envíe dinero de forma electrónica a desconocidos, si no tiene la certeza de que la persona realmente es quien dice ser, no se confíe. Tratos como estos, se deben hacer en persona.