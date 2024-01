Hombre de Tarzana acusado de matar a su esposa y a sus suegros se declara no culpable

El hombre acusado de asesinar a su esposa y su familia política y de arrojar los restos parciales de su esposa a un contenedor de basura en Encino se declaró no culpable el viernes.

Se ordenó la detención de Samuel Bond Haskell sin derecho a fianza y está previsto que regrese a la corte en febrero, cuando se fijará una fecha para una audiencia preliminar.

Haskell, de 35 años, está acusado de tres cargos de asesinato por la muerte de su esposa, Mei Haskell, su madre, Yanxiang Wang, y su padrastro, Gaoshan Li.

Los trabajadores aseguran que "empezaron a ver partes de cuerpos" después de recoger lo que supuestamente eran piedras.

El mes pasado, la oficina forense del condado de Los Ángeles, a través de comparaciones de ADN, pudo confirmar que los restos encontrados en Encino eran los de Mei Haskell, pero hasta la fecha no se han encontrado restos adicionales.

Los tres hijos de la pareja, en edad de asistir a la escuela primaria, fueron puestos bajo custodia protectora en noviembre.

En la comparecencia ante el tribunal del viernes en el centro de justicia Clara Shortridge Foltz en el centro de Los Ángeles, Haskell estaba nuevamente vestido con una bata especial carcelaria diseñada para prevenir suicidios, que se cayó o se quitó durante la lectura de cargos, dejándolo sin camisa.

El I-Team de la estación hermana NBC4 informó en noviembre que un grupo de jornaleros dijeron que Samuel Haskell los contrató para mover bolsas de basura desde su casa en Tarzana, pero devolvieron las bolsas después de que vieron lo que parecía parte de un cuerpo humano en su interior.

“Cuando recogimos las bolsas, nos dimos cuenta de que no eran piedras”, dijo uno de los trabajadores.

En diciembre, YanQing Wang, el único pariente de Mei Haskell y sus padres que vive en los Estados Unidos, le dijo a NBC LA que ha tenido pesadillas sobre lo que le sucedió a su familia y que no puede entender cómo los tres todavía se consideran desaparecidos.

"Estoy muy confundido, primero las noticias informaron que Sam estaba siendo acusado del asesinato, pero la policía nunca me dio una respuesta sobre el paradero de mi hermana y mi cuñado", dijo Wang.

Un torso humano fue encontrado en un basurero en Encino y se cree que la víctima vivía en Tarzana, según los oficiales del alguacil de Los Ángeles.

Samuel Haskell fue arrestado por detectives de LAPD en un centro comercial varias horas después de que se descubrieran los restos el 8 de noviembre en Encino.

El video de seguridad parecía mostrar a una persona moviendo una bolsa de basura grande del maletero de un sedán Tesla blanco al contenedor de basura.

Los detectives pasaron muchas horas examinando la casa de Haskell en Coldstream Terrace en Tarzana, donde las autoridades dijeron que descubrieron evidencia de un asesinato y posible desmembramiento.

