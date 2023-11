LAPD investiga si oficiales rechazaron a jornaleros que intentaron reportar restos humanos

El jefe de policía de Los Ángeles dijo este martes que había ordenado una investigación interna para determinar si los agentes de la estación Topanga rechazaron indebidamente a un grupo de jornaleros que intentaron presentar un informe urgente sobre su contratación para deshacerse de partes de cuerpos humanos.

Los trabajadores dijeron a nuestra cadena hermana NBC4 en una entrevista exclusiva la semana pasada que les ofrecieron $500 para transportar bolsas de basura que contenían restos humanos de una casa en Tarzana, donde la policía descubrió más tarde evidencia de que en su interior se habían cometido uno o varios asesinatos.

Los hombres le dijeron a NBC4 que no los rechazaron solo en una, sino en dos estaciones policiales diferentes cuando intentaron informar lo que habían visto. Primero fue una estación de la Patrulla de Caminos de California en De Soto Avenue en Woodland Hills, donde se les indicó que se comunicaran con la policía de Los Ángeles. Luego, en la estación Topanga en Canoga Park, aseguran que les dijeron que salieran y llamaran al 911, en lugar de ofrecerles asistencia directa.

"Mi expectativa es que cuando la gente vaya a las estaciones en busca de ayuda, nosotros le ayudemos", dijo el jefe Michel Moore al I-Team de NBC4 en respuesta a preguntas sobre el relato de los trabajadores.

El hombre que fue arrestado después de que se descubrieron los restos parcialmente desmembrados de una mujer en Encino fue acusado el lunes de tres cargos de asesinato e hizo una comparecencia inicial ante un tribunal en el centro de Los Ángeles.

Una grabación de despacho de LAPD parece confirmar parte de lo que informaron. Se puede escuchar a un despachador diciéndoles a los oficiales que se reúnan con la persona que presenta el informe frente a la estación de Topanga.

"El mecanismo informado para llamar al 911 como alternativa no cumple con mis estándares ni mis expectativas", dijo Moore.

Finalmente, agentes de otra estación de LAPD se reunieron con los trabajadores y se hizo un esfuerzo para llegar a la casa de Tarzana.

NBC4 también pidió comentarios al CHP sobre los oficiales que rechazaron a los trabajadores y les dieron una nota para llamar al LAPD.

Moore dijo que esta no es la primera vez que le ha preocupado la visita de alguien que necesitaba ayuda en la recepción. El martes, la comisión de policía escuchó un informe sobre el tiroteo del LAPD contra un hombre llamado Takar Smith, quien fue asesinado por agentes en enero. Moore dijo que la esposa de Smith fue a la estación Rampart en busca de ayuda porque su esposo estaba en medio de una crisis de salud mental y le dijeron que regresara a casa y llamara al 911.

El hombre que contrató a los trabajadores, ahora identificado como Samuel Bond Haskell, fue acusado el lunes de tres cargos de asesinato, junto con una acusación de circunstancias especiales de que cometió múltiples asesinatos.

La denuncia penal acusa a Haskell, de 35 años, de asesinar a su esposa Mei Haskell, quien desapareció de la casa familiar en Coldstream Terrace hace más de una semana.

También lo acusa de asesinar a los padres de su esposa, Yanxiang Wang y Gaoshan Li. Los tres se consideran desaparecidos porque los restos descubiertos en Encino aún no han sido identificados por el forense del condado de Los Ángeles, dijeron las autoridades.

LAPD Las autoridades buscan a Mei Haskell, y a sus padres de ella, Yanxiang Wang y Gaoshan Li.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.