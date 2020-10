Tarjetas de desempleo llegan a dirección incorrecta y puede tratarse de una estafa

Cuando empezó a recibir docenas de cartas del Departamento de Empleo a nombre de otras personas, una televidente se preocupó y decidió llamar a Telemundo 52 Responde.

Este tipo de irregularidad continúa reportándose en todo el país y todo indica que se trata de redes de estafadores que están tratando de burlar al sistema y cobrar los beneficios de personas que tienen seguro de desempleo.

Nuestra televidente que nos pidió proteger su identidad dice que todo empezó hace dos meses.

“Me mandaron 31 cartas…Les comenté a mis hijos y dijeron ‘mami que es esto’?

Los sobres del Departamento de Desarrollo de Empleo, o EDD por sus siglas en inglés, venían a nombre de desconocidos, por eso, ni lo pensó, y las fue a llevar al correo para que se las devolvieran a la agencia. Pero ahí no terminó el problema.

“A la siguiente semana vino ocho sobres más. Eso yo lo fui a dejar…Luego vinieron cinco…también lo fui a dejar”.

La televidente dice que aunque ha intentado reportarlo al EDD, no ha tenido éxito.

“No, no contestan, desde la primera vez que vinieron las cartas quería hablar con ellos, pero no contestan”.

Fue por eso por lo que se comunicó a Telemundo 52 Responde, para alertas a la comunidad, y para saber que debe hacer alguien en su situación. Y es que, encima de todo, los beneficios de desempleo que ella estaba recibiendo desde marzo dejaron de llegarle en septiembre.

“Me ponían $1,150 cada dos semanas, después me quitaron los $600 y me daban solo $800 pero ya no me los han vuelto a mandar”.

Telemundo 52 se comunicó con el EDD, donde, a través de un comunicado, nos informaron que, “El Departamento de Desarrollo de Empleo está luchando contra el fraude”, y explicaron que, “los reclamos con información sospechosas se han cerrado, y se están investigando para llevar todo el peso de la ley contra quienes están actuando inescrupulosamente”.

La agencia agregó que en casos donde detectan que múltiples personas solicitaron desempleo en un mismo domicilio, se esta suspendiendo la entrega de beneficios hasta corroborar que no se trate de fraude.

Advierten a la comunidad que el EDD no enviara a los hogares representantes, y pide a la comunidad ayudar a combatir este tipo de fraude, ya sea enviándoles los documentos fraudulentos directamente al EDD, o simplemente llevarlos al correo para que los devuelvan al EDD.