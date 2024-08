“Ya estoy harto”: vecinos de una calle en Sun Valley se quejan de la presencia de casas rodantes

Residentes de un vecindario Sun Valley se quejan de la llegada de casas rodantes con personas indigentes en su vecindario.

A pesar de haber enviado reclamos a las autoridades, alegan que nada ha cambiado y que, por el contrario, la situación se ha puesto peor.

Desde el mes de julio, más casas rodantes han llegado a la avenida Haddon. Por lo menos ocho se encuentran estacionados en esa vía.

Vecinos de la Avenida Haddon en Sun valley se quejan que por años personas indigentes se han instalado en su calle con casas rodantes. Aseguran que se han quejada por mucho tiempo y aun cuando la ciudad limpia la zona solo vuelven mas personas que no tienen un hogar.

“En el más grande vi como 5 o 6 que viven adentro y tienen energía porque cortan los cables y conectan energía a sus RVs”, dijo David Cartagena, uno de los residentes del área.

Telemundo 52 estuvo en el área hace un mes. En ese entonces solo había cinco casas rodantes.

“Ya estoy harto. No le veo una solución”, dijo Cartagena.

Durante la visita de Telemundo 52, las cámaras grabaron a un hombre mientras se bañaba con el agua de un hidrante. En esta oportunidad, se encontró basura, una carpa y hasta un sillón en la acera.

“Si queremos caminar tenemos que irnos por el medio de la calle porque tienen cerradas las dos banquetas, por los dos lados”, dice Marina Felix, una vecina de esa calle.

Los vecinos aseguran que se han quejado con la ciudad y también con la policía al ver como los robos se han incrementado en el vecindario.

“Ya tiene uno miedo de vivir en su casa”, dice Felix. “Yo vivo sola y hace mucho calor y tengo que cerrar las ventas con locks y todas las puertas con llave porque [porque] es peligroso”

Una de esas casas rodantes estuvo estacionada afuera de la vivienda de Arcelia Gonzáles el año pasado. Su esposo no paró de quejarse.

Equipos tácticos de la policía y otros departamentos investigaron una vivienda en Sun Valley tras varias denuncias de vecinos sobre la acumulación de basura.

“Fue un año y medio o más que vivió ese señor ahí al frente de la casa”, cuenta González. “Y viera que feo porque cuando abríamos la puerta y nos llegaba el mal olor. ¿Que podíamos hacer? Yo no abría la puerta de mi casa”.

La oficina de la concejal Imelda Padilla informó que siguen buscando soluciones y están trabajando con la alcaldesa Karen Bass y otras agencias para traer recursos de limpieza.

Ellos le piden a los residentes que contacten a la oficina con sus inquietudes urgentes. Pero, los vecinos señalan que tienen más de un año quejándose.

“No se puede hacer nada. La policía no hace nada. Uno llama a la ciudad y no hacen nada”, dice Cartagena. “Hemos recurrido a la alcaldesa. Solo cuando quieren los votos vienen. De ahí no hacen más nada”.

Una de las personas sin hogar dijo que las autoridades no le han ofrecido ayuda y que. le gustaría irse con su pareja a otro lugar. Sin embargo, no cuentan con la asistencia necesaria.