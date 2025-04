Fanáticos de los Dodgers esperan horas para el cabezón de Shohei Ohtani

Los aficionados de los Dodgers hicieron fila durante horas en Chavez Ravine el miércoles por la mañana para asegurarse de obtener uno de los exclusivos cabezones de Shohei Ohtani, el MVP, el primer sorteo en el Dodger Stadium de la temporada 2025.

Inicialmente reservado para los primeros 40,000 aficionados en el partido del miércoles por la tarde, los Dodgers anunciaron posteriormente en X que todos los asistentes recibirán el cabezón de Ohtani, el MVP.

Se animó a los aficionados, muchos de ellos con la ahora icónica camiseta número 17 de Ohtani, a llegar temprano antes de la apertura de puertas a las 3:38 p. m. El primer lanzamiento será dos horas después, a las 5:38 p. m.

"Estoy aquí para celebrar el cabezón de Ohtani como Dodger", dijo José Ramírez mientras esperaba en la fila.

"Quiero tres", dijo Dennis Suang. "Ohtani es mi ídolo porque es muy fuerte".

"Haría fila durante cinco horas para conseguir un cabezón de Shohei Ohtani", dijo Francisco Velázquez. "Es el unicornio del béisbol".

Si te perdiste este, no te preocupes. Los Dodgers seguirán regalando cabezones durante toda la temporada, incluyendo un modelo de Freddie Freeman la próxima semana, el viernes 11 de abril.

Ohtani reaparecerá en forma de cabezón cuatro veces esta temporada. El 15 de mayo y el 27 de agosto, se regalará un cabezón que celebra su logro 50/50: 50 jonrones y 50 bases robadas en una temporada. Se ha programado otro sorteo de cabezones de Ohtani para el 10 de septiembre.

Además, "en nombre de Shohei Ohtani, la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles (LADF) destina las ganancias de la rifa de esta noche, que se repartirá al 50%, a las familias que se están recuperando de los incendios de Eaton y Palisades", escribió el equipo en un comunicado de prensa.

El partido del miércoles por la noche es el tercero y último de una serie de tres partidos en casa contra los Bravos de Atlanta. Los Dodgers tienen un récord de 7-0 y son primeros en la División Oeste de la Liga Nacional tras barrer a los Cachorros, los Tigres y, posiblemente, a los Bravos.

