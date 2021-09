Subastarán más de 1,000 juegos de arcade tras el cierre del Museo del Pinball

El museo de 40,000 pies cuadrados está cerrando después de que la organización sin fines de lucro anunció que los prolongados bloqueos de salud pública por el coronavirus afectaron su situación financiera.

Más de 1,000 juegos de arcade, incluida una plétora de máquinas de pinball que datan de décadas, se están subastando.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Este fin de semana, y nuevamente a finales de este mes, los artículos se venderán mientras el Museo de Pinball en Banning se prepara para cerrar sus puertas para siempre. El museo de 40,000 pies cuadrados albergará ofertas en vivo y en línea los viernes, sábados y domingos en el piso de la instalación, ubicada en 700 S. Hathaway St.

La organización sin fines de lucro anunció en julio que debido a los prolongados bloqueos de salud pública del coronavirus, su situación financiera se había vuelto desesperada y las opciones se habían agotado. Hubo un intento de reubicar las aproximadamente 1,100 máquinas de pinball antiguas y juegos de arcade digitales en un lugar en las cercanías de Palm Springs, pero el esfuerzo fracasó, según los informes.

El museo promociona la mayor colección de juegos clásicos de pinball y arcade del mundo. Algunos de los títulos de pinball incluyen "Addams Family Gold Special, "Big Bang Bar" y "Magic Girl".

Entre los juegos de arcade digitales se encuentran "Star Wars Cockpit" y "Paperboy" de Atari, "Death Race" de Exidy y los "Bally Midway Discs of Tron".

La colección del museo está valorada en más de $ 8 millones, según el subastador, Captain's Auction Warehouse of Anaheim.

"Si bien es decepcionante ver que el Museo de Pinball cierra sus puertas, estoy seguro de que Captain's Auction Warehouse conducirá los juegos en la dirección correcta, ya que hemos trabajado juntos durante muchos años", dijo el propietario del museo, John Weeks.

La licitación comenzará a las 3 p.m. el viernes en el museo, así como en línea.

Las subastas adicionales se llevarán a cabo los sábados y domingos, a partir de las 11 a.m. Las vistas previas de productos estarán disponibles entre el mediodía y las 3 p.m. el viernes y entre las 9 a.m. y las 11 a.m. los fines de semana.

Todo el inventario no subastado antes del 13 de septiembre estará disponible durante un evento de licitación final programado para el 24 y 26 de septiembre, según el museo.