AQMD considera suspender las operaciones matutinas en vertedero Chiquita Canyon

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (South Coast AQMD) está considerando suspender las operaciones matutinas en el vertedero Chiquita Canyon cerca de Castaic y discutirá en una audiencia hoy la posibilidad de hacer modificaciones a la orden de reducción emitida a los operadores del vertedero en septiembre.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur está considerando ordenar al vertedero que suspenda las operaciones de 7 a 10 a. m., cuando se ha informado que los olores a basura son más fuertes, reduciendo el frente de trabajo del vertedero en un 50%, realizando inspecciones diarias y pruebas para detectar fugas de lixiviado.

Las modificaciones se presentaron en una audiencia el 13 de agosto en el Centro de Artes Escénicas de Santa Clarita en el College of the Canyons en Valencia. La audiencia está programada para continuar el martes, a las 9:30 a.m., en la sede del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en Diamond Bar.

Kathryn Roberts, subdirectora asesora principal del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur, presentó un informe de situación en la audiencia en Valencia. En el documento, informó que el vertedero está retrasado en el cumplimiento de la orden de reducción emitida en septiembre.

“El estado general en este momento, después de 11 meses de la orden de reducción, es que no ha habido una mejora significativa de los olores”, dijo Roberts.

Megan Morgan de Beverage & Diamond, abogada del operador del vertedero Waste Connections, dijo durante la audiencia en Valencia que los olores son generados por las temperaturas elevadas en el vertedero, llamadas ETLFs.

“Chiquita, sus expertos y el distrito han aprendido que no hay una manera sencilla de frenar y detener los ETLFs”, dijo Morgan en la declaración de apertura de Chiquita Canyon. ``Si la hubiera, Chiquita lo estaría haciendo''.

Los operadores del vertedero de Chiquita Canyon fueron notificados en junio de que estaban violando la Ley de Aire Limpio federal por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

El vertedero recibió una notificación de infracciones por emisiones atmosféricas tóxicas excesivas en una carta fechada el 4 de junio. Los operadores del vertedero, Chiquita Canyon LLC, y la empresa propietaria del mismo, Waste Connections, recibieron la notificación de la EPA.

El vertedero también infringía su permiso de funcionamiento al emitir altos niveles de gases tóxicos como benceno y compuestos orgánicos volátiles que se sabe que crean smog y contribuyen a la formación de ozono, que puede causar daño pulmonar.

Fue la primera vez que la EPA emitió una infracción a los operadores y al propietario del vertedero. El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur ha recibido más de 15,000 quejas sobre el vertedero de parte de residentes cercanos desde enero de 2023. La EPA está liderando un grupo de trabajo de varias agencias para monitorear el vertedero y hacer un seguimiento de la contaminación que está generando.

CalEPA, el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas del estado y la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de Los Ángeles también han emitido avisos de infracción al vertedero de Chiquita Canyon.

En el aviso enviado por la EPA en junio, se indica que el vertedero “no mantuvo ni operó el equipo de control de la contaminación del aire de una manera consistente con las buenas prácticas de control de la contaminación del aire para minimizar las emisiones”.

El vertedero ha sido fuente de contaminación y quejas durante meses.

En marzo, la Junta de Control de Calidad del Agua rechazó la solicitud del vertedero de ampliar las operaciones en su Proyecto East Canyon. El vertedero solicitó la ampliación el 4 de enero de 2022. La junta de control del agua envió una carta con fecha del 1 de marzo informando a los operadores del rechazo.