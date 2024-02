“Huele muy feo”: residentes cercanos a Chiquita Canyon exigen el cierre del vertedero  

Los residentes de Santa Clarita se reunieron el jueves en una protesta para pedir el cierre inmediato del vertedero Chiquita Canyon, con sede en Castaic.

“Mis niños juegan deportes y mi niño cuando le digo vamos al parque, no quiere ir al parque porque huele muy feo”, dice Julio Cesar Ramirez, quien reside en Castaic.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Así describen los gases tóxicos que por meses han afectado vecindarios de Castaic y Val Verde

El fiscal del condado de Los Ángeles anunció cargos criminales en contra de los dueños de la planta de reciclaje “Atlas Metal”.

Los adultos tampoco quieren abrir las ventanas de los hogares y culpan al vertedero Chiquita Canyon.

“Mi familia y yo hemos sido afectados por cáncer, palpitaciones, ansiedad, dolores de cabeza, ardores de garganta y de nariz”, dijo Yasmina Rios Valdivia, quien ha vivido en Val Verde por 47 años.

El vertedero fue acusado de arrojar desechos ilegalmente en Gardena y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) lo describiera como un “peligro inminente” para el público.

En un comunicado emitido el jueves, la EPA pidió a la empresa del vertedero que tome “medidas inmediatas para proteger la salud humana y el medio ambiente en su vertedero municipal de residuos sólidos no peligrosos en Castaic”.

La agencia acusó al vertedero de producir lixiviados de desechos peligrosos y olores nocivos para las comunidades cercanas y le ordenó mitigar su impacto.

“Esta orden refleja el compromiso de la EPA de garantizar que los operadores de vertederos mitiguen los olores nocivos y cumplan con la ley federal para prevenir la exposición del público a desechos peligrosos”, dijo Martha Guzmán, administradora regional del Pacífico Suroeste de la EPA, en un comunicado de prensa.

Según la agencia federal, los residentes cercanos de Chiquita Canyon presentaron más de 6,000 quejas al Distrito de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Costa Sur. La mayoría de las quejas se referían a los olores y lixiviados del vertedero que afectaban a sus comunidades, lo que resultó en la emisión de más de 100 avisos de infracción por parte de agencias estatales y locales.

Residentes de Wilmington, quienes ya dicen sufrir de problemas de salud por causa de la contaminación ambiental causada por los camiones, tienes nuevas preocupaciones, ya que la ciudad planea construir un nuevo lote ferroviario. Dinorah Pérez reporta.

“Chiquita Canyon landfill nos ha robado de nuestra tranquilidad, paz, de poder disfrutar nuestras casas que con tanto logro hemos comprado.”, dijo Rios Valdivia.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, cuyos electores incluyen residentes de comunidades afectadas por el vertedero, emitió un comunicado diciendo que los residentes afectados tienen “todo el derecho a expresar sus preocupaciones y ejercer sus opciones legales”.

“Sin lugar a dudas, los residentes que viven cerca del vertedero de Chiquita Canyon han estado sufriendo”, dijo Barger en su declaración. “He liderado la carga para exigir responsabilidad al operador del vertedero y a las agencias del condado y del estado que tienen supervisión regulatoria sobre el vertedero”.

A seis años de que El Departamento de Sustancias Tóxicas de California inició la limpieza del subsuelo de miles de hogares contaminados con plomo por la clausura planta de baterías exide en Vernon. Un nuevo estudio sugiere que la contaminación ambiental continúa presente en los terrenos ya limpiados

“Al escuchar los llamados iniciales de la comunidad para el cierre del vertedero, inmediatamente ordené al condado que investigara cada aspecto del cumplimiento del vertedero con los códigos del condado y su permiso de uso condicional (CUP) para operar”.

“El condado no puede cerrar unilateralmente el vertedero sin justificación. Debido a que los olores no se originan en partes activas del vertedero y dado que el operador del vertedero está trabajando activamente para reducir los olores, cerrar el vertedero de Chiquita Canyon no tendría ningún efecto en la disminución o eliminación de los olores”.

Según Barger, el cierre de Chiquita Canyon está “actualmente justificado bajo las condiciones del CUP del condado” según información que incluyó el análisis de datos de monitoreo de la calidad del aire.