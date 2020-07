Solicitó tarjeta de Seguro Social en marzo, y meses después, no la ha recibido

Una televidente de Telemundo 52 solicitó su tarjeta de Seguro Social por primera vez en marzo, pero hasta el momento no la ha recibido, por eso llamó a Telemundo 52 Responde.

El problema es que, en medio de la pandemia, las oficinas del Seguro Social están cerradas, lo cual ha detenido muchos trámites, pero, como resultó en la investigación de Telemundo 52 Responde, si usted requiere un documento urgentemente, puede obtener cita.

La pandemia ha afectado a Rosalinda Guevara en muchos aspectos.

“Me enfermé del COVID-19 y estuve en el hospital, y todo un proceso largo, tuve una infección en el estómago, se fueron tres meses”, dijo Guevara, que no ha recibido su tarjeta de Seguro Social. Y es que, justamente antes de enfermarse, había ido a la oficina del Seguro

Social en la ciudad de Fontana, para solicitar por primera vez su número de Seguro Social pues acababa de recibir su residencia legal,pero ese día, no tuvo suerte.

“La impresora no servía, y me dijeron: en dos días, ‘te va a llegar’, no sé si el seguro o un recibo, esperé, y pasaron dos semanas, y nunca llegó nada”, afirmó Guevara.

Lo peor fue que poco después, debido a la pandemia, perdió su empleo.

“Debo como tres meses de renta, porque no he tenido trabajo. Con la enfermedad, todo se ha complicado, entonces no tengo beneficios ni como legal, ni como ilegal, y no se cómo hacerle”, dijo Guevara.

Su mayor preocupación es que, sin un número de Seguro Social, no puede solicitar beneficios por desempleo, entre otra ayuda disponible durante la pandemia, y con las oficinas del Seguro Social cerradas, le ha sido imposible conseguir el documento.

Tras este dilema fue que llamó a Telemundo 52 Responde quien se comunicó con la Administración del Seguro Social, donde nos explicaron que, en casos de emergencia, es posible conseguir una cita en persona en la página https://www.ssa.gov/espanol dónde encontrará un enlace para el “localizador de oficinas”.

Es importante llamar a su oficina para que le digan si califica para una cita. Es precisamente lo que hizo Guevara, y por fin le ofrecieron una cita para continuar su trámite.

En ese mismo sitio, encontrará, en español, respuestas a las dudas más comunes con respecto a los trámites y los lineamientos en esta época en que por la pandemia, las oficinas permanecerán cerradas.