Sempra y SoCalGas pagarán hasta $1.8 mil millones por el escape de gas de Aliso Canyon

Después de casi seis años de litigio, Southern California Gas Co. y su empresa matriz, Sempra Energy, pagarán hasta 1,800 millones de dólares para resolver las reclamaciones de más de 35,000 víctimas de la explosión de la instalación de almacenamiento de gas natural de Aliso Canyon en 2015 cerca de Porter Ranch, abogados para los demandantes anunciados el lunes.

Los demandantes en el litigio del Tribunal Superior de Los Ángeles alegaron que sufrieron lesiones personales y daños a la propiedad después de que uno de los pozos de almacenamiento de gas natural de SoCalGas fallara y liberara incontrolablemente casi 100,000 toneladas de metano y otras sustancias a la atmósfera durante 118 días. La explosión de Aliso Canyon sigue siendo la mayor fuga de gas natural en la historia de Estados Unidos.

Sempra y SoCalGas han negado las irregularidades. Sujeto a ciertas condiciones, el dinero del acuerdo se asignará entre los demandantes de acuerdo con un protocolo desarrollado por asignadores neutrales e independientes, dijeron los abogados.

Los abogados de los demandantes de varios bufetes de abogados emitieron una declaración sobre el acuerdo.

“Nuestro objetivo siempre ha sido obtener justicia para los hombres, mujeres y niños a los que SoCalGas les falló en cada giro de esta catástrofe”, se lee en el comunicado. "Este acuerdo, y las numerosas sanciones de descubrimiento impuestas por el tribunal, responsabilizan a Sempra y SoCalGas por la explosión de Aliso Canyon y su repetida mala conducta a lo largo de este litigio".

SoCalGas también emitió un comunicado, diciendo que la compañía registrará un cargo después de impuestos de aproximadamente $1.1 mil millones este mes y que los costos de liquidación que abarcan un total de tres acuerdos no correrán a cargo de los consumidores.

“Estos acuerdos son un hito importante que ayudará a la comunidad ya nuestra empresa a trabajar para dejar atrás este difícil capítulo”, dijo Scott Drury, director ejecutivo de SoCalGas.

“En los años transcurridos desde la fuga, SoCalGas ha trabajado junto con reguladores, expertos técnicos y nuestros vecinos para mejorar la seguridad en todas nuestras instalaciones de almacenamiento subterráneo y nuestro compromiso con la comunidad. Como resultado, nuestras instalaciones de almacenamiento operan según lo que los reguladores y expertos han llamado algunos de los estándares de seguridad más rigurosos del país ”.

Durante el litigio, SoCalGas, Sempra Energy y sus abogados de Morgan, Lewis & Bockius LLP fueron sancionados por más de $ 5.7 millones, una de las mayores sanciones por descubrimiento en la historia de California, según los abogados de los demandantes.

Los gigantes de los servicios públicos y sus abogados retuvieron injustamente más de 150.000 documentos bajo un patrón de conducta indebida de descubrimiento que un juez caracterizó como "intencional, intencional y de mala fe", según los abogados de los demandantes.

En septiembre de 2016, SoCalGas no impugnó el cargo de delito menor de no informar de inmediato la fuga de gas, que comenzó el 23 de octubre de 2015 y no se limitó hasta mediados de febrero de 2016. Otros tres cargos de delito menor: un cargo de descarga contaminantes del aire y dos cargos más por no informar la liberación de materiales peligrosos, fueron descartados como parte del trato.

Según su acuerdo de resolución de $ 4 millones con los fiscales, se requirió que SoCalGas instalara y mantuviera un sistema de monitoreo de metano infrarrojo en el sitio de Aliso Canyon, que se estima en un costo de entre $ 1.2 millones y $ 1.5 millones, y que contrate a una empresa externa para probar y certificar que el sistema de monitoreo y los monitores de presión en tiempo real que se colocarán en cada pozo de gas están funcionando correctamente.

El acuerdo también ordenó la contratación de media docena de empleados a tiempo completo para operar y mantener los nuevos sistemas de detección de fugas las 24 horas del día a un costo de aproximadamente $2.25 millones durante tres años.

El acuerdo también requería que la compañía revisara y adoptara nuevas políticas de informes para las emisiones reales y amenazadas de materiales peligrosos a las agencias apropiadas, y cursos de capacitación obligatorios sobre los procedimientos de notificación adecuados para todos los empleados de la empresa de servicios públicos que trabajan en las instalaciones de almacenamiento de gas natural dentro de Los Condado de Ángeles.

Los problemas de salud derivados de la fuga de gas llevaron a miles de residentes a mudarse del área a viviendas temporales a expensas de Gas Co.Los residentes se han quejado de problemas de salud debido a la exposición al benceno, uranio, petróleo crudo y otros químicos que causan cáncer. .