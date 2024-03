¿Qué tan seguros son los puentes en los puertos de Los Ángeles y Long Beach?

Mientras que el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore podría afectar a los consumidores de la costa este y el medio oeste, funcionarios en el sur de California hicieron esfuerzos el martes para asegurar que un desastre similar no ocurra en los Puertos de Los Ángeles y Long Beach.

Mientras que la causa exacta del colapso aún estaba bajo investigación, según Mario Cordero, CEO del puerto de Long Beach, había al menos una diferencia clave entre el puente destruido a 3,000 millas de distancia y el Long Beach International Gateway Bridge.

"Los pilares que sostienen nuestro puente están basados en tierra. No están en el agua", explicó Cordero. "Cualquier embarcación que pase por debajo del Long Beach International Gateway Bridge no tiene que navegar alrededor de un pilar".

El puente Vincent Thomas en el Puerto de Los Ángeles tampoco tiene pilotes en el agua.

Aunque es estándar que un piloto local aborde un barco entrante y lo navegue a través de un puerto, Cordero agregó que los puertos de Long Beach y Los Ángeles tienen una medida de seguridad adicional.

"Estas embarcaciones de carga ingresan con la asistencia de la guía de remolcadores", explicó Cordero. "Y por esa misma razón, ayudan a navegar una embarcación a través de un canal o por debajo de un puente o a través de una vía fluvial".

Los funcionarios de Caltrans también afirmaron que los puentes en California son seguros para viajar porque se supone que cumplen con "rigurosos y estrictos estándares sísmicos y de seguridad".

"Caltrans ha instalado sistemas de defensas en todos los puentes principales, protegiendo aún más los pilares del puente de la improbable y rara eventualidad de ser golpeados por el tráfico marítimo", dijo la agencia en un comunicado.

"Todos los puentes de propiedad estatal son inspeccionados regularmente para garantizar una estricta seguridad estructural y han sido reforzados sísmicamente según los más altos estándares nacionales".

Caltrans también dijo que una vez que se complete la investigación sobre el incidente en Baltimore, la agencia utilizará los hallazgos para reforzar aún más la seguridad de los puentes en California.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.