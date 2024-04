Asistente del fiscal de distrito enfrenta cargos por supuesto mal uso de información protegida

La jefa de la Unidad de Ética e Integridad de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles fue acusada el miércoles por la Oficina del Fiscal General de California, de haber tenido acceso ilegalmente a archivos confidenciales que contenían información legalmente protegida sobre agentes del orden locales.

Diana Terán, asistente del fiscal de distrito y miembro del equipo de liderazgo del fiscal de distrito George Gascón, supuestamente obtuvo los datos mientras trabajaba anteriormente en el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, según la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta.

“Nadie está por encima de la ley”, dijo Bonta en una declaración preparada, y afirmó que los funcionarios públicos deben servir con integridad y honestidad.

La denuncia penal presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles alega que se accedió indebidamente a los archivos personales de 11 agentes del orden no identificados y, posteriormente, dijo la Fiscalía General, Terán utilizó esa información, “de manera inadmisible”, después de unirse al equipo de Gascón en 2021.

En la oficina del fiscal del distrito, Terán fue en un momento parte de un grupo de fiscales encargados de examinar las nuevas sentencias, y no estaba claro cuál de los casos en los que trabajó podría haber involucrado información obtenida indebidamente.

Una portavoz de Gascón dijo que aunque la oficina no abordaría asuntos específicos de personal, “cumpliría con cualquier investigación de la Oficina del Fiscal General” y seguía “comprometida a mantener la transparencia y garantizar la responsabilidad policial dentro del condado de Los Ángeles”.

Terán no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios y se esperaba que se entregara a las autoridades para su procesamiento. No se había fijado ninguna fecha para la audiencia.

El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles dijo que está cooperando plenamente con el Departamento de Justicia de California.

“El Departamento está preocupado por cualquier dato o archivo personal que se utilice de forma no oficial y llevará a cabo una revisión interna para garantizar que la información de nuestros empleados esté segura y protegida”, dijo.

Uno de los oficiales cuyos datos forman parte del caso Bonta, un detective retirado que pidió permanecer en el anonimato, dijo al I-Team el miércoles que estaba contento de ver que las quejas sobre el uso indebido de su información personal se habían tomado en serio y se habían investigado.

“Se arruinaron reputaciones y carreras”, dijo el detective sobre algunos de los otros cuyos expedientes fueron sustraídos.

Robert Pippin, presidente de la Asociación de Ayudantes del Sheriff del Condado de Los Ángeles, de 8,000 miembros, el sindicato que representa a la mayoría de los agentes, dijo que los cargos eran el último ejemplo de “mal juicio y falta de liderazgo”.

“El ascenso de Terán a fiscal adjunto de distrito, irónicamente a cargo de la ética y la integridad, se produjo incluso a pesar de las objeciones legítimas de muchos fiscales experimentados”, escribió Pippin.

Esas objeciones incluyeron que la Oficina del Defensor Público le pagara a Terán al mismo tiempo que trabajaba para la Oficina del Fiscal del Distrito y que Terán suprimiera una declinación de un caso de abuso de un oficial de policía para influir en la carrera por el Alguacil del Condado de Los Ángeles en 2022”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.