San Bernardino adoptará una nueva política para la limpieza de campamentos de indigentes

La ciudad de San Bernardino anunció haber llegado a un acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) con respecto a sus limpiezas de campamentos de personas sin hogar.

Como parte del acuerdo, la ciudad está adoptando una nueva política que evitará la destrucción de las propiedades de las personas sin hogar durante las limpiezas de los campamentos, allanando el camino para que los funcionarios reanuden las redadas.

En su mayoría, los residentes dijeron que se sienten aliviados de que la limpieza esté en camino, pero también expresaron preocupación por aquellos que viven en las calles.

La orden ejecutiva del Gobernador ordena a las agencias estatales la creación de políticas que eliminen los campamentos de personas sin hogar y proporcionen el apoyo necesario a las personas que viven en ellos, pero a algunos grupos les preocupa que sea una solución rápida y que pueda no ser eficaz para resolver la crisis general.

“Es un parque bonito y mantienen el campo limpio”, dijo Ernest McRay, un visitante del parque Perris Hill. “Hay algunas personas sin hogar aquí, pero necesitan tener un lugar donde ir. Realmente no molestan a nadie”.

“A veces hay gente que grita, pero la mayoría de las veces no se molestan”, dijo Frank Lamarque, otro visitante del parque.

La alcaldesa de San Bernardino, Helen Tran, dijo que los campamentos de personas sin hogar han estado en el radar de su oficina durante los últimos nueve meses, pero una demanda de la ACLU impidió que la ciudad limpiara los campamentos.

El lunes, ambas partes llegaron a un acuerdo sobre cómo proceder.

“La ciudad ha designado a un coordinador de discapacidades para supervisar las solicitudes de las personas discapacitadas para que se les hagan adaptaciones razonables antes y durante la limpieza de un campamento”, dijo Rochelle Clayton, administradora interina de la ciudad.

La demanda presentada contra la ciudad en 2023 afirmaba que se violaron los derechos constitucionales de las personas sin hogar durante una limpieza de un campamento anterior.

La Corte Suprema allanó el viernes el camino para que las ciudades prohíban que las personas sin hogar duerman al aire libre en lugares públicos, anulando la decisión de un tribunal de apelaciones de California, según la cual dichas leyes equivalen a un castigo cruel e inusual cuando falta espacio en albergues.

“La destrucción de la propiedad personal de las personas”, dijo Kath Rogers de la ACLU. “Muchas personas vieron destruidas sus propiedades, como las mantas y la ropa de los médicos y todo lo que poseían”.

También se espera que la ciudad reinvierta $600,000 en programas y recursos para personas sin hogar como parte del acuerdo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.