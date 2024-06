La madre del hombre que fue asesinado en Greek Row de la USC el lunes por la noche dijo que quedó con muchas preguntas sin respuesta después de que la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles decidió no presentar cargos contra el estudiante de la USC que apuñaló mortalmente a su hijo.

Yema Jones, la madre de Xavier Cerf, quien murió el lunes por la noche en la cuadra 700 de West 28th Street, al este de University Avenue después de ser encontrado con heridas de arma blanca afuera de una casa de fraternidad, dijo que está enojada, confundida y destrozada después de que la fiscalía del condado decidió no presentar cargos contra Iván Gallegos.

"Te llevaste una vida. Te llevaste a mi hijo. Te llevaste a mi bebé, mi bebé", dijo Jones.

La policía describió a Cerf, de 27 años, como un transeúnte que estaba irrumpiendo en automóviles ilegalmente cuando se le acercó Gallego, de 19 años. Jones dijo que las acciones del estudiante no fueron justificadas.

“¿Ustedes me quieren decir que no podían llamar a la seguridad del campus o sujetarlo sin lastimarlo? dijo Jones. “Son tres de ustedes, todos contra uno. Uno tenía un palo y el otro un cuchillo. Siento que ya era su intención hacer lo que todos hicieron”.

Jones, que vive en Texas, dijo que su hijo asesinado se había mudado a Los Ángeles en febrero.

Cerf pasó tiempo en el hospital San Pedro recibiendo tratamientos para su salud mental, y fue dado de alta el día que lo mataron, dijo su madre.

Jones no cree que su hijo estaba sin hogar, dijo que incluso si estuviera asaltando autos, eso no debería de haber provocado su muerte.

“Sois tres. Todos ustedes podrían haberlo sujetado”, dijo Jones. “Apuñalarlo no una, sino varias veces. Era inofensivo. No encontraron nada sobre él, absolutamente nada, excepto su medicación. Y me dices que eso es justicia”.

La policía dijo que Cerf se había encerrado en un carro. Cuando Gallegos y dos personas más le dijeron que se saliera, Cerf dijo que el carro lo llamaba, dijo la policía.

Cuando Cerf finalmente se salió del vehículo, la policía alega que tenía una pistola y que fue acercando la mano a su cintura, lo cual motivó a Gallegos a apuñalarlo.

“Creemos que las acciones del señor Gallegos fueron motivadas por un temor genuino por su vida y la de los demás”, dijo la Fiscalía. "Nuestro corazón está con la familia, los amigos y todos los afectados por este trágico incidente".