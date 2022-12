Roban $23,000 de cuenta bancaria de hombre fallecido que viuda no lograba recuperar

Nuestra televidente luchó por más de un año y medio, pero no logró recuperar los casi 23 mil dólares que le robaron de su cuenta del EDD a su marido, quien falleció de COVID sin poder solucionar la situación.

Imagínense su dolor y frustración, además de perder a su marido y quedarse sola, con tres hijos, y sin esa ayuda monetaria. Ahora le estaban cobrando impuestos por dinero que nunca recibieron, afortunadamente, Telemundo 52 Responde pudo ayudar.

"Mi compañera me dijo, ¿Por qué no llamas a Telemundo 52 Responde? Y le dije, no sé qué hacer", comentó Gloria.

Gloria estaba deshecha, ya que en diciembre del 2020, su marido se enfermó con COVID y falleció, dejándola sola con sus tres hijos.

Además, ella también se enfermó, "No podía caminar, hacer nada, pero gracias a Dios me levanté".

Justamente cuando se estaba tratando de sobreponer, le llego una notificación que la sacudió.

"Decía que a mi esposo le habían dado $23,740 del EDD", dijo Gloria.

La mujer tenía una cuenta conjunta con su esposo, pero cuando él falleció por COVID-19, ella no pudo retirar el dinero de reembolso, pues le exigían que debían ir los dos. La situación se resolvió con la intervención de Telemundo 52 Responde.

Ahora tenía que pagar impuestos por dinero que nunca vio, y justamente antes de morir, su marido había estado tratando de descifrar porque, aunque el EDD le aprobó los beneficios de desempleo, nunca recibió su tarjeta.

"Él se fue sin saber nada. Sabía que había ese dinero y estaba empezando a llamar al banco, pero se enfermó."

Todo indica que fue una de tantas víctimas de fraude del EDD. En vista de que, encima, le estaban cobrando impuestos, Gloria empezó a luchar por recuperar el dinero. Dice que, por más de un año, hizo todo lo que le pidieron, incluyendo lo más difícil.

"Yo fui al hospital, ahí con el dolor de mi alma, porque no es fácil, y me dieron el historial de mi esposo y yo se los mandé."

Pero aun así, la respuesta era la misma, "Que ya no había nada que hacer, entonces fue que yo decidí llamar a Telemundo 52 Responde."

Cuando Telemundo 52 Responde se puso en contacto con Bank of America y les expusieron el caso de Gloria, no tardaron en resolverlo, y aunque sin dar explicaciones, le devolvieron los $22,782 que alguien había sacado de la cuenta de su marido.

"Yo pienso que está orgulloso, que no me di por vencida. Yo decía no puedo dejar, tengo que recuperarlo," dijo Gloria. "Muy agradecida con ustedes con la labor que hacen."

Estos casos de fraude del EDD fueron abundantes, y desde que empezaron a salir a la luz, hemos podido ayudar a bastantes personas a agilizar el proceso para recuperar sus fondos. Si usted aún está en esa situación, y necesita ayuda, llámenos para apoyarlo.