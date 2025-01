Revelan los resultados del primer estudio de la capa de nieve de la temporada en California

La primera medición de la capa de nieve de la temporada en California, una evaluación a principios del invierno de una parte crítica del suministro de agua en el estado más poblado del país, muestra que las condiciones son casi promedio para principios de enero.

El estudio manual en Phillips Station en las montañas de Sierra Nevada mostró 24 pulgadas de profundidad de nieve con un equivalente de agua de nieve de nueve pulgadas. Eso es el 91% del promedio para esa ubicación.

El equivalente de agua de nieve es la cantidad de agua en la capa de nieve una vez que se derrite. Esa agua luego fluye hacia los depósitos y canales del sistema de agua del estado. Conocida como el depósito congelado de California, la capa de nieve de las montañas abastece aproximadamente el 30% de las necesidades de agua de California.

En todo el estado, la capa de nieve es del 108% del promedio para el 2 de enero. La encuesta mensual de Phillips Ranch y otras se realizan manualmente, pero la agencia estatal del agua utiliza lecturas electrónicas de 130 estaciones en toda la Sierra Nevada para tener una idea del suministro antes de los meses calurosos y secos del verano.

El equivalente en agua de nieve de la capa de nieve en todo el estado es de 10.7 pulgadas, o el 108% del promedio para esta fecha. Era del 28% el 2 de enero de 2024, una diferencia significativa debido en gran parte a la nieve producida por varias tormentas atmosféricas alimentadas por ríos esta temporada en el norte de California.

"Si bien nuestra capa de nieve se ve bien ahora, tenemos un largo camino hasta abril, cuando nuestro panorama del suministro de agua estará más completo", dijo la directora del Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR, por sus siglas en inglés), Karla Nemeth. "Los cambios extremos entre condiciones secas y húmedas continúan este invierno y, si los últimos años son una indicación, cualquier cosa podría suceder entre ahora y abril y debemos estar preparados", agregó.

Aunque hay señales de optimismo para comenzar enero, California tiene un historial de extremos en lo que respecta a la capa de nieve. En 2013 y 2022, la capa de nieve de enero estuvo muy por encima de la media después de una serie de tormentas, pero las condiciones secas persistieron durante el resto del invierno.

California ha visto dos años consecutivos de capa de nieve por encima de la media, lo que dejó las principales reservas de agua en el 121% de la media a principios de enero. Los años consecutivos de fuertes nevadas se produjeron después del período de tres años más seco registrado en California.

Hay diferencias notables entre las capas de nieve del sur y del norte. En el extremo norte de California, que recibió la mayor parte de las nevadas del estado por las tormentas de principios de temporada, la capa de nieve estaba en el 161% de lo normal para principios de enero. En la región sur, la capa de nieve estaba en el 75%.

