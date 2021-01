Reprograman el Maratón de Los Ángeles para otoño 2021

El Maratón de Los Ángeles 2021 fue reprogramado por segunda vez el martes debido a la pandemia de coronavirus en curso, con la 36a edición de la carrera anual ahora programada para algún momento en el otoño.

En noviembre, el maratón se pospuso desde su fecha original del 21 de marzo al 23 de mayo, pendiente de la aprobación final de todos los socios de la ciudad, aplicable al departamento de salud y otras agencias gubernamentales. Pero los organizadores tampoco pudieron cumplir con esa fecha, dijeron el martes.

“Dado el estado actual de la pandemia en el área de Los Ángeles y el ritmo del lanzamiento de la vacuna, el Rose Bowl Half Marathon & 5K, el LABig5K y el Maratón de Los Ángeles presentado por ASICS se reprogramará para el otoño de 2021”, tuitearon los funcionarios del maratón.

“Actualmente estamos explorando fechas disponibles con nuestras ciudades anfitrionas y lugares. Este proceso llevará algunas semanas y una decisión para anunciar las nuevas fechas lo más antes posible. Todas las decisiones se tomarán pensando en la salud y seguridad de todos los atletas, voluntarios y funcionarios de la ciudad como nuestro principal prioridad”.

El LA Big 5K suele tomar lugar en la víspera del maratón.

La Fundación McCourt, que organiza el maratón y el Rose Bowl 5K y Half Marathon, anunció un cambio de rumbo importante en el Maratón de Los Ángeles el año pasado, reemplazando el campo “Stadium to the Sea", el que se había ejecutado desde el 2010 a un campo de “Stadium to the Stars” desde el estadio Dodger hasta Brentwood donde los corredores doblarán hacia los bulevares San Vicente, Sepúlveda y Santa Mónica, y que terminan en Avenue of the Stars en Century City.

El cambio se hizo porque “el aumento drástico de los costos cotizados por la ciudad de Santa Mónica para la maratón de 2021 y futuro eventos, hicieron que permanecer en Santa Mónica fuera económicamente inviable”, según la fundación.

El Maratón de Los Ángeles se ha celebrado en marzo desde su edición de inauguración en 1986, excepto en el 2009 y 2016.