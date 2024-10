Una sala de cine con un toque latino en Norwalk refleja el aporte hispano en Hollywood

El legado del cineasta Moctesuma Esparza está plasmado en las pantallas y bocinas del primer cine fundado por un latino en Norwalk.

“Aquí pueden ver películas igual que en cualquier otro lugar pero con más ganas, y de mejor calidad, y echarse una michelada o unos taquitos”, dice Esparza, dueño de Milagro Cinema.

El empresario nació y creció en el Este de Los Ángeles, influenciado por las anécdotas de su padre mexicano, quien trabajaba en un restaurante de Beverly Hills.

En su juventud, participó en el movimiento chicano, sin imaginarse que tiempo después, su vida ya no sería del género acción, sino histórica. Rompió barreras ingresando a UCLA.

Décadas después, su vida dio un giro sorprendente, al producir películas icónicas,como Walk Out, Selena y The Ballad of Gregorio Cortez.

“Varias de ellas han tenido grandes premios”, cuenta Esparza. “En una yo fui nominado al Academy Award, el Oscar, en otra gané Emmy y fui nominado al Golden Globe”.

Con la apertura de Milagro Cinema, Esparza está convirtiendo la magia de Hollywood en una realidad, con el primer cine con enfoque latino. El cineasta desea que las pantallas de ese cine se traduzcan a la vida real, en una industria cinematográfica más diversa, y donde los hispanos puedan brillar.

Esparza y su hija Tonatzin exhiben películas de México y Latinoamérica. Incluso repiten proyectos hollywoodenses como Blue Beetle, para darle la merecida exposición a las cintas que reflejan a la comunidad hispana.

“Realmente es muy latino, por eso nos gusta venir acá”, dice Lucy Ballen, una clienta asidua de Milagro Cinemas.

Pero el acogedor espacio en Norwalk es solo el más reciente de sus negocios, ya que también fundó Maya Cinemas.