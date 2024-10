Familia hispana de Corona crea fundación para educar sobre el síndrome de Down

La familia Torres ha presenciado el desarrollo de su hijo Ives durante 20 años. El joven tiene síndrome de Down y, según sus padres, ellos estaban desorientados sobre lo que eso representaba.

“Cuando él nació yo tenía todas las preguntas del mundo. Yo no sabía absolutamente nada de lo que es el síndrome del Down", cuenta su madre Isabel Torres.

“No sabíamos nada cuando lo recibimos en el hospital, nos dijieron aquí está su hijo y tiene síndrome de down y es todo”.

En ese tiempo, ella y su esposo Javier vivían en la frontera de San Diego-Tijuana. Pero una oportunidad de trabajo les permitió mudarse a Corona, donde sus frustraciones crecieron mayormente por la barrera del idioma.

“Si no hablas el idioma no hay nadie que te dirija”, dice Isabel Torres. “Los doctores te dicen lo que no se puede hacer o lo que tu hijo no puede hacer, pero no te dicen cómo es que sí puedes hacer para que las cosas vayan mejor en la vida de tu hijo y tu familia".

La pareja comenzó a apoyarse en otras familias en situaciones similares para información y fue allí donde nació el grupo “Padres en Poder”.

“Un grupo de apoyo de padres", nos reunimos, pero no pasa de allí. No hay recursos y si vas a tocar puertas nadie te apoya porque no eres una organización con título”, cuenta Javier Torres.

“Ese era un sueño de algún día ser la organización de hacer la diferencia mayor que solo un grupo de apoyo”.

La falta de información sobre el síndrome de Down los llevó a crear la Fundación Ives Torres, una organización sin fines de lucro dedicada a educar a familias latinas con hijos con discapacidades en el Inland Empire.

Sin embargo, justo cuando comenzaban sus labores, la pandemia frenó todo.

“Tuvimos que esperar y aprender”, cuenta Isabel Torres. “Así como empezamos con el grupo de apoyo y buscar recursos, comenzamos a aprender cómo se maneja una organización sin fines de lucro, cómo aplica a becas y seguimos aprendiendo".

La fundación cuenta con más de 5,000 miembros y ha apoyado a miles más en más de 50 ciudades en California. La meta es educar a las familias en tecnología, como usar correos electrónicos, video llamadas y navegar un mundo de recursos para niños con discapacidades.

“Cuando tienes un hijo con discapacidades, tu tiempo lo tienes que manejar muy inteligentemente", señala Isabel Torres. “Para cuidar a tu hijo, tienes que ir a terapias, tienes que ver la escuela, citas del doctor y aparte para tener tiempo para capacitarte. Ese es un reto”.

Este año, la organización fue reconocida por Cultivating Inland Empire Latino Opportunity (CIELO) Fund y también recibió una beca por parte de la Inland Empire Community Foundation por su esfuerzo y desempeño en la comunidad latina.

“El ser hispano está bien, pero no lo queremos vivir solo un mes, pero todo el año”, destaca Isabel Torres. “Tratamos ese orgullo hispano. No es solo un evento y cómo ayudar a la comunidad todo el año”.

Ellos afirman que todo su esfuerzo es gracias a su hijo quien día tras día sigue inspirando a todos.

La fundación recientemente fue seleccionada para el desempeño del primer taller de autodeterminación en español. El evento se llevará a cabo en noviembre en Riverside y según la familia Torres, es un tremendo logro para seguir informando a la comunidad latina.