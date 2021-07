Esterilizaciones forzadas: una práctica que arrebató la maternidad a muchas mujeres en California

Gabriela Solano perdió la posibilidad de convertirse en madre tras una cirugía en la que le quitaron por error el único ovario que tenía sano.

“Nunca me va a tocar sentir lo que es tener un niño dentro de mi. Pasar por todo lo que las mujeres pasan cuando están embarazadas, el parto y todo eso”, cuenta Solano. “Me dio una depresión, de que no, no voy a tener hijos”

El hecho ocurrió mientras Solano se encontraba en una prisión en California.

“Piensan que nunca vamos a salir”, señala Solano “Entonces, ‘¿para qué nos sirven los ovarios si igual no vamos a salir?’, Ellos piensan que eso les da derecho”.

Una auditoría comprobó que, alrededor de 244 mujeres en prisiones de California fueron esterilizadas o sin consentimiento o sin brindarles un tratamiento alterno, entre el 2005 al 2013. La mayoría fueron latinas o afroamericanas.

“El derecho de si quieres tener una familia o no, decidido por una entidad del gobierno”, dice Lorena García-Zermeño, coordinadora de políticas del Latinas de California por una Justicia Reproductiva

La esterilización forzada de miles de mujeres por su raza o estatus social ha ocurrido en California desde inicios del siglo pasado. Sin embargo, estas prácticas continuaron ocurriendo en años recientes en las prisiones estatales. Allí, les arrebataron a las mujeres la posibilidad de tener hijos, sin su consentimiento o bajo coerción.

Un error que se extendió por 70 años

Entre 1909 y 1979, miles de mujeres en California perdieron su derecho de tener hijos debido al color de piel, discapacidades o estatus económico. Esto ocurrió bajo las leyes conocidas como "eugenismo", una filosofía social que impulsa la no procreación de ciertos grupos étnicos.

Unas 20 mil mujeres quedaron sin la posibilidad de tener hijos debido a estas leyes en el Estado Dorado.

Se calcula que de ese grupo solo unas 383 aún están vivas. Estas sobrevivientes, incluyendo las mujeres recientemente esterilizadas en prisiones de California podrían ser recompensadas monetariamente por parte del estado.

“Estamos hablando de unas 600 personas elegibles”, destaca Garcia-Zermeño.

Sin embargo, para Gabriela Solano, ese dinero no va solucionar el daño irreparable que ha sufrido

“Yo creo que eso es para callarnos, para que no digamos lo que está pasando dentro de la prisión”, dice Solano. “Para eso lo hacen. No es porque se arrepienten ellos”.