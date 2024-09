“Está muy feo”: comunidad espera respuestas tras hallar restos humanos debajo de una casa en Redlands

Varios miembros de Olive Dell Ranch, realizaron una vigilia este fin de semana en honor a Stephanie y Daniel Menard, de 73 y 79 años de edad respectivamente, quienes continúan desaparecidos junto a su perro Cuddles. Ambos fueron vistos por última vez el sábado, 24 de agosto, a las 10 a.m., en su casa en la cuadra 26000 de Keissel Road.

“Es una pérdida de dos vecinos, unos señores ya adultos, que deberíamos estarlos cuidando y de repente pasa esto, pues si te sientes un poquito triste”, dijo Josué Cruz, vecino del área.

La pareja fue reportada como desaparecida el domingo 25 de agosto, cuando uno de los vecinos se dio cuenta que no estaban en su vivienda, su auto estaba sin seguro y sus celulares en el bolso de Stephanie, lo que alarmó a todos los residentes.

“Estamos esperando para saber qué resultado va a dar. No sé, está muy feo. Esa noche mi niña durmió en medio de los dos, verificamos que las ventanas estén cerradas, pero gracias a Dios que lo atraparon y ya podíamos dormir más tranquilos”, dijo Maricela Ortiz, vecina del lugar.

Durante la búsqueda de los Menards, las autoridades recibieron una pista, lo que los llevó hasta la vivienda del vecino del lado identificado como Michael Royce Sparks, de 62 años de edad, quien fue arrestado el 30 de agosto después de un operativo que incluyó escuadras del SWAT. El hombre fue detenido y acusado de homicidio.

Horas más tarde en el mismo domicilio, las autoridades encontraron restos humanos dentro de bolsas de plástico.

La Policía de Redlands informó este sábado que “el personal de bomberos, junto con oficiales del Departamento de Policía de Rochester, personal forense y miembros de la Oficina del Forense del Condado de San Bernardino comenzaron a retirar bolsas de evidencia del lugar. Los funcionarios forenses confirmaron que la evidencia incluía restos humanos”. Sin embargo, la oficina forense aún debe hacer estudios para determinar la identidad de los restos hallados en el lugar.

Agentes de la policía además informaron que “poco tiempo después de comenzar a retirar evidencias, el espacio mostró signos de potencial colapso y todo el personal fue retirado”. Además aseguraron que llevarían maquinaria pesada para continuar con la revisión del lugar y recolectar más evidencia.

De acuerdo a Tammie Wilkerson, vecina de sospechoso, Michael Royce Sparks le había comentado que no se llevaba bien con la pareja desde hacía algunos años.

“Él me dijo cuando recién me moví a vivir a este lugar que odiaba a los Menards, creo que la razón era un árbol el cual estaba en la mitad de las dos viviendas. Daniel solía podarlo seguido y Michael Royce no le gustaba eso”, dijo Wilkerson.

Vecinos del área y amigos de la pareja aún están consternados por todo lo que está ocurriendo y esperan que Stephanie y Daniel Menard aparezcan con vida.

“Eran muy buenas personas, los miraba todos los días pasar por donde vivo. Siempre los miraba que iba a la iglesia todos los domingos como a las 10:00 a.m. Unas personas muy sociables”, dijo Pedro Cox, vecino de la pareja.

De acuerdo con la policía, Michael Royce Sparks, quien se encuentra detenido en el Centro de Reclusión de West Valley, en la ciudad de Rancho Cucamonga, no ha querido dar información respecto al caso.

En la mañana de este lunes 2 de septiembre, la policía informó que esperaban completar la revisión del lugar donde Sparks fue arrestado este jueves.

Aunque aún no se ha identificado a quién pertenecen los restos humanos, para los residentes de la comunidad nudista de Olive Dell Ranch aún hay esperanzas de encontrar a los Menard.

“Es duro porque queremos pensar que están en algún lugar y están bien y los vamos a ver muy pronto aunque las noticias que hemos estado recibiendo no sean alentadoras”, Cristopher Hernández, vecino de la pareja.