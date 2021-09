Recibió un cobro de casi $2,000 por un servicio de ambulancia que nunca pidió

Un hombre asegura que nunca ha tenido que usar una ambulancia, pero, aun así, le llegaron cobros de miles de dólares de una compañía de ambulancias, y no lograba que lo dejaran de presionar, hasta que llamo a Telemundo 52 Responde.

Julián Ruiz dijo que cuando empezó a recibir amenazas de que lo enviarían a cobranzas, decidió llamar al equipo de Telemundo 52 Responde, y fue muy buena idea, ya que lograron de que se corrigiera el error.

Ruiz dijo que hay cosas que uno tiene bien claras, “nunca me he subido a una ambulancia, de eso no tenía dudas”.

Por eso cuando recibió una cuenta por un supuesto traslado, la ignoró.

“¡Fueron casi $2,000! Yo pensé que era algo, así como tipo fraude, y me mandaron como dos o tres cobros, y luego ya me mandaron uno que me iba a mandar a colección”, dijo Ruiz, asegura que le cobraron un traslado de ambulancia que no era suyo.

Ruiz dijo que se comunicó con la compañía American Medical Response, y les explicó que él nunca recibió ese servicio, pero le pedían información delicada, y desconfió.

La compañía le pidió su fecha de nacimiento y su número de Seguro Social y les dijo que no. También les dijo que “si yo utilicé ese servicio tú debes de tener esa información, y no te la voy a dar”, contó el señor Ruiz.

Eventualmente, le dijeron que corregirían el problema, pero “me dijeron que me iban a mandar una carta donde no tenía adeudos, pero nunca lo hicieron”,

Y según Ruiz, los cobros seguían llegando.

“Andaba yo loco con eso, y como mi esposa mira el programa todos los días, dijo ‘llámale a Telemundo 52 Responde”.

Al comunicarse con Telemundo 52 Responde, de inmediato investigaron, y American Medical Response confirmó que le habían enviado una carta al señor Ruiz, pero él asegura que nunca la recibió, así que Telemundo 52 Responde solicitó que enviarán otra carta para que el equipo se la hiciera llegar a Ruiz, y accedieron.

La carta deja claro que “tras una revisión de los expedientes, AMR determinó que el señor Ruiz no era el individuo involucrado en el incidente”, y confirmaron que eliminaron su archivo, así como el cobro de $1,847.00 asegurándole que dejarían de contactarlo al respecto. También le pidieron disculpas por el inconveniente que le causaron, lo cual lo dejó más tranquilo.

“O sea, el problema lo arreglé gracias a ustedes [Telemundo 52 Responde], porque si no, ahí anduviera arreglando esto”, dijo Ruiz.

Telemundo 52 Responde dijo que en estos casos, es importante pedir por escrito una confirmación de que se eliminó un cobro equivocado, y guardarla, por si hay necesidad de comprobarlo en un futuro.