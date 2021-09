Telemundo 52 Responde logra que una tienda reemplace el refrigerador descompuesto de una familia

En plena pandemia, y con la casa llena, el refrigerador casi nuevo de una televidente, dejo de funcionar, y tras meses de no lograr obtener un reemplazo, llamó al equipo de Responde.

Humberto Jiménez le contó a Telemundo 52 Responde lo que vivió para que le validaran su garantía, ya que cuenta que fueron casi cinco meses de espera.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El señor Jiménez dijo que cuando compró su refrigerador de $1,700 en Sears, a principios del 2020, optó por pagar la protección de tres años, y en su caso, fue muy buena idea, pues un año después, el congelador dejo de funcionar.

“La carne y todo lo tuvo que tirar”, dijo Jiménez.

Señaló que llamó a pedir que le validaran el seguro, pero ahí empezó su odisea. Cuando llegó el primer técnico y vio un insecto muerto atrás del refrigerador, le aseguró que tenía una infestación.

“Lo agarré y le dije, no, es un animalito, y dijo, ‘no, yo ya saqué fotos y tienes cucarachas, tienes plaga’”, dijo Jiménez.

Aunque Jiménez estaba seguro de que no era el caso, llamo a un exterminador.

“Vinieron y me revisaron y me dijeron [los exterminadores] que no tenía nada”, dijo.

Le entregaron un certificado, con el cual, finalmente, le mandaron a otro técnico.

“Llegó el señor y miró la marca y dijo, estos refrigeradores no sirven. Estos refrigeradores al año se friegan”, dijo Jiménez.

Según Jiménez, el técnico le señaló que la tienda tendría que reemplazarlo, ya que no había partes para repararlo.

“Pero desde ese momento nadie se comunicó conmigo. Nadie me habló, nadie me daba respuesta, nada. Y yo sin refrigerador”, dijo Jiménez.

El señor Jiménez señaló que pasó cuatro meses y medio, y aunque le aprobaron finalmente un reemplazo, tuvo que escoger tres refrigeradores distintos, porque cuando se suponía que lo recibiría, le cancelaban.

“Su refri no le va a llegar porque no ha llegado a la bodega. No, no se lo podemos entregar porque el refrigerador ya está discontinuado, y tiene que escoger otro. Estaba ya, una impotencia, y dije cómo me pude meter en esto”, dijo.

Tras estas discusiones fue cuando Jiménez se comunicó con Telemundo 52 Responde, y el equipo se comunicó con Sears, donde al oír su caso, rápidamente se pusieron" en contacto con el señor Jiménez.

“Como en tres días me llamó una señorita muy amable, y me dijo, “señor Jiménez, llegó su caso aquí a mi oficina, de su refrigerador, y se lo vamos a llevar tal día”, y yo dije, ¿pues, así nomás?”

Así nomás, y en unos días le entregaron un nuevo refrigerador, y por fin, pudo relajarse un poco.

“Gracias a Dios ya está funcionando bien todo, y mis niños ya comen bien y sin pendiente que les vaya a hacer daño [la comida]. Muchas gracias por haberme ayudado [Telemundo 52 Responde] porque la verdad ustedes si responden”, dijo Jiménez.