Autoridades advierten sobre estafas de reparación de crédito

Una televidente de Telemundo 52 estaba preocupada porque su calificación crediticia se vio afectada por un préstamo que no pudo terminar de pagar, y desafortunadamente cometió un error muy común.

La joven decidió pagarle a un servicio de “reparación de crédito”, algo que está prohibido por la ley, y que puede crearle muchos problemas como consumidor.

Yenny Jorge dice que estaba ansiosa por reparar su crédito, y es que, no pudo seguir pagando las mensualidades de casi $600 por su carro nuevo.

“Perdí mi trabajo, y se me hace un poco alta la cuenta para yo pagarla estando sin trabajo, así que decidí devolverlo, y me compré otro carro con efectivo, y eso me afectó mi crédito”, dijo Jorge, quien cayó en una estafa de reparación de crédito.

Jorge decidió buscar ayuda, a través de las redes sociales, donde le ofrecieron mejorar su puntaje de crédito.

“Yo lo contacté por Instagram, la persona me contactó enseguida, y le dije mi problema que quería arreglar mi crédito y me dijo que estaba que me cobraba $2,000”, señaló Jorge.

Lo que no sabía Jorge, es que, por protección al consumidor, eso está prohibido.

“Si una compañía le cobra antes de darle ningún servicio, ya usted debe saber que eso es ilegal y contra de la ley”, dijo Rosario Méndez, abogada de FTC.

Jorge dijo que envió mil dólares y todos sus documentos personales incluyendo su número de Seguro Social a una persona que solo se comunicaba con ella a través de mensajes de texto. Nunca le dio un recibo, ni firmó un contrato sobre cómo repararían su crédito, confió ciegamente en él.

“No sé decirte la verdad cómo le iba a hacer, pero según él me iba a reparar el crédito”, afirmó Jorge.

Es importante que usted sepa que, si su informe de crédito tiene información negativa que sea legítima, solo con el paso del tiempo se borrará de ahí.

“Reparar el crédito toma tiempo, no hay nadie que le puede garantizar que le puede arreglar el crédito de la noche a la mañana”, dijo Méndez.

Por eso, tenga mucho cuidado y nunca pague por estos servicios, que al final, solo se quedaran con su dinero y su información, y no le pueden garantizar ningún resultado.

Si a usted le han cobrado por adelantado por supuestamente “reparar su crédito”, reiteramos: esto es ilegal, y puede reportarlo al Departamento del Consumidor de Los Ángeles, para que le guíen sobre los pasos a tomar para poner una denuncia.