Reabren sección del Angeles Crest Highway tras reparaciones

Una sección de la parte baja de la autopista Angeles Crest en las montañas al norte de Los Ángeles fue reabierta tras haber estado cerrada durante más de un año debido a daños por tormentas y trabajos de reparación.

La ruta estatal 2 en el Bosque Nacional Ángeles reabrió sus puertas entre Mt. Wilson Red Box Road y Upper Big Tujunga Canyon Road, dijo Caltrans el lunes.

El tramo había estado cerrado desde las tormentas dañinas de marzo de 2023.

Se requirieron reparaciones extensas, incluidas las siguientes:

Escalar los taludes para retirar piedras y material suelto.

Eliminación de los restos del tobogán.

Reconstrucción de un sistema de protección de cortinas en pendiente

Reparación de la pendiente arrasada y sustitución del drenaje.

Reparación de la calzada arrasada.

La misma sección de la Ruta Estatal 2 se cerrará nuevamente en agosto durante varios días para realizar las obras finales en la carretera.

Una sección de la carretera de la montaña superior permanece cerrada entre Islip Saddle y Grassy Hollow para reparar los daños causados ​​por la tormenta (ver mapa a continuación).

Para mas información, haga clic aquí.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.