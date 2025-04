Compró vuelo para Navidad para viajar a Guatemala, pero le cambiaron la fecha sin avisar

Dorotea Monjes dijo que tenía gran ilusión de ver a su familia en Guatemala para la Navidad, pero se llevó una terrible sorpresa cuando quiso registrarse para su vuelo, y la fecha había cambiado.

Justamente un día antes de su viaje, al entrar al sitio de la aerolínea, vio que sus vuelos eran para enero. Monjes tenía el comprobante de haberlos agendado para diciembre y contó que intentó de todo para resolverlo, pero dice que topó con pared y fue cuando llamó a Telemundo 52 Responde.

Con la determinación de una madre luchadora, Monjes, quien es chofer de este camión, se levanta muy temprano todos los días, y se enfrenta a la vida.

“Cada mañana es un nuevo empezar y es una gana de realizar, ¿verdad? Y de dar lo mejor… A veces hay problemas, a veces el día no se hace fácil”, dijo Monjes.

Los retos que constantemente enfrenta en el camino, dice, le han enseñado a no darse por vencida fácilmente, y en diciembre del año pasado, luego de haber comprado sus boletos desde el 4 de julio para ir a pasar Navidad a Guatemala, con su familia justamente se enfrentó a un gran reto: un día antes de abordar su vuelo, para el cual había preparado regalitos para llevarle a toda la familia, quiso hacer el registro de abordaje temprano y notó algo muy raro.

“Empecé a ver que mi fecha me la habían cambiado para el día 26 de enero”, contó Monjes.

Desesperada, dijo, llamó a Volaris de inmediato.

"Me dijeron, ‘oh, ¿si quieres cambiar los vuelos para esta fecha’ que era el 22, le van a costar 2,000 dólares por cada boleto?’”

Monjes señaló que no hizo ningún cambio a sus boletos, pero en Volaris le decían que el sistema mostraba lo contrario.

“Me dicen, ‘tú hiciste el cambio en septiembre’, ¡yo no estoy loca para haber hecho cambio en septiembre y prepararme durante el resto del año para la Navidad!”, contó Monjes.

Monjes dijo que estaba muy molesta.

“Le digo, ¡esto es un robo! En primer lugar, yo no hic el cambio, ¿por qué me están cobrando por cambiármelo a la fecha que yo los compré? ¡Y yo les tenía pruebas!

Tras múltiples intentos, sin éxito, de aclarar la situación, decidió llamar a Telemundo 52 Responde, en donde el equipo solicitó a Volaris investigar lo sucedido y buscar una resolución para Monjes. Rápidamente, hubo una respuesta.

“Un representante de Volaris muy amablemente se comunicó conmigo y que había recibido la llamada de parte de ustedes y que ellos estaban disponibles para ayudarme”, dijo Monjes.

Ella dijo que le ofrecieron viajar en cualquier otra fecha, sin costo alguno, y ella escogió Semana Santa para aprovechar las vacaciones de toda la familia.

“Le digo yo, todavía incrédula, ¿y me van a cobrar? Y me dicen no, no le voy a cobrar, solo queremos resolver tu problema porque Telemundo nos llamó”, dijo.

A través de un comunicado, Volaris confirmó haber solucionado la situación y dijo: “Estamos complacidos de informarles que, tras contactar a nuestra clienta, Dorotea Monjes. Le ofrecimos una solución al tema de sus vuelos, y ya tiene un nuevo itinerario confirmado, tras lo cual nos expresó su gratitud por la atención y el servicio recibido”.

Monjes, agradecida de que el problema se solucionó, ahora está alegre de poder regresar a visitar a su familia en Guatemala.