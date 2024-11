Profesor de Moreno Valley bajo licencia administrativa tras comentar en clase sobre las elecciones

Un profesor de secundaria del Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley fue puesto en licencia administrativa después de lo que los funcionarios del distrito llamaron una discusión sobre las elecciones que "se volvió poco profesional".

La conferencia sobre la elección de Donald Trump para un segundo mandato como presidente se produjo un día después de la jornada electoral del 5 de noviembre en la escuela del condado de Riverside, a unas 60 millas al este de Los Ángeles. Los comentarios del profesor de historia, salpicados de blasfemias, fueron capturados en las grabaciones de audio de un estudiante, dijeron a nuestra cadena hermana NBCLA los padres y los estudiantes de la escuela secundaria Valley View.

"Esta mier… no es un juego de mierda", se puede escuchar al profesor decir en la grabación. "¿Tiene sentido, todo el mundo? No puedo enfatizarlo lo suficiente. ¿Puedes terminar en un campo de concentración durante tu vida? Sí. ¿Puedes terminar sin derechos humanos? Sí. ¿Te pasará a ti? Lo más probable es que no. Lo cual es bueno, pero ¿ha citado Donald Trump a Hitler? Sí. ¿Encarna algunas de las ideas de Hitler? Sí".

La grabación también captó al profesor usando blasfemias al describir los resultados de las elecciones.

Un grupo de estudiantes salió a protestar el martes en respuesta a la suspensión del profesor, una acción solicitada en una petición de Change.org publicada en apoyo del instructor. Reunidos en una acera a la entrada de la escuela, algunos llevaban carteles pidiendo el regreso del profesor al aula. Otros decían: "Salven a nuestro único profesor de Historia Mundial de AP".

La próxima reunión de la junta escolar, que incluye un período de comentarios públicos, estaba programada para el martes por la noche.

El distrito, que no identificó al profesor por su nombre, emitió una declaración sobre los comentarios.

"Recientemente nos enteramos de un incidente en una de nuestras escuelas secundarias, en el que la discusión de un miembro del personal sobre los resultados de las elecciones se volvió poco profesional", dijo el distrito en su declaración. "No toleramos el comportamiento que ocurrió y se ha iniciado una investigación inmediata. El miembro del personal involucrado ha sido puesto en licencia administrativa en espera del resultado de esta revisión.

"Reconocemos las emociones intensificadas en torno al clima político actual y valoramos profundamente la diversidad de nuestra comunidad, que abarca una amplia gama de perspectivas y creencias. Nuestro objetivo es fomentar un entorno de aprendizaje respetuoso e inclusivo que apoye a todos los estudiantes.

"Agradecemos a quienes se acercaron para compartir sus preocupaciones e informarnos de la situación. Al trabajar juntos, podemos seguir cultivando una experiencia educativa positiva y de apoyo para todos los estudiantes en nuestro Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley".