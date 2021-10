Por primera vez en millones de años, lagarto vuelve a crecer la ‘cola perfecta’

No es realmente una novedad que los lagartos puedan volver a crecer la cola, pero lo que sí es una gran noticia es que, por primera vez en 250 millones de años, un lagarto volvió a tener una cola "perfecta" con la ayuda de células madre, y los investigadores de la USC dijeron que puede ayudar a decodificar a los humanos. cicatrización de la herida.

"Los lagartos han existido por más de 250 millones de años, y en todo ese tiempo ningún lagarto ha vuelto a crecer una cola con patrón dorsoventral, hasta ahora", dijo Thomas Lozito, profesor asistente de cirugía ortopédica y biología de células madre y medicina regenerativa en la Escuela de Medicina Keck de la USC. "Mi laboratorio ha creado las primeras colas de lagarto regeneradas con esqueletos estampados".

El estudio recién publicado el miércoles encontró que, por primera vez en mucho tiempo, un lagarto volvió a desarrollar una cola con tejido esquelético y nervioso con la ayuda de células madre neurales, las células madre que construyen el sistema nervioso.

Lo que sucede normalmente es que los lagartos volverán a crecer como un "tubo de cartílago imperfecto", no una cola real con una columna vertebral y nervios, como la cola original.

"Este es uno de los únicos casos en los que la regeneración de un apéndice se ha mejorado significativamente a través de la terapia basada en células madre en cualquier reptil, ave o mamífero, e informa los esfuerzos para mejorar la cicatrización de heridas en humanos", dijo Lozito.

Debido a que incluso las NSC normalmente no pueden volver a crecer más que un "tubo de cartílago", el equipo de investigación utilizó la edición de genes. Luego, implantaron las células en el muñón de la cola del lagarto.

USC/Lozito Lab

El resultado fue asombroso e innovador.

"Este estudio nos ha proporcionado una práctica esencial sobre cómo mejorar el potencial regenerativo de un organismo", dijo Lozito. “Perfeccionar la cola de lagarto regenerada imperfecta nos proporciona un plan para mejorar la curación en heridas que no se regeneran naturalmente, como las extremidades humanas cortadas y la médula espinal. De esta manera, esperamos que nuestra investigación sobre lagartos conduzca a avances médicos para el tratamiento de lesiones difíciles de curar".

