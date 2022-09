Pierde su celular en un Uber y el conductor supuestamente se negaba a devolverlo

Una televidente dejó su celular en el carro de su conductor de Uber, y no lograba que se lo devolviera, pero logró recuperarlo a través de la intervención de Telemundo 52 Responde.

El 18 de junio Jessica Bustamente y su marido planearon la noche perfecta, se fueron al Hollywood Bowl al Festival del Mariachi y decidieron no manejar hasta el lugar.

“Nos quedamos en el Omni Hotel y agarramos un Uber, para andar de parranda, de fiestas”, contó Bustamante.

La noche de la pareja salió como lo planearon excepto por un detalle: ella perdió su celular.

“El conductor de Uber me mandó un email y me estaba diciendo que había dejado mi teléfono en su carro”.

Bustamante no se preocupó, pues pensó que al día siguiente recuperaría su celular, pero al contactar al chofer de Uber ya no le contestó.

“Ya no me contestaba, le dejé voicemail, texto, email y tampoco”, dijo.

Comenta que contactó directamente a Uber, para pedirles ayuda, pero se llevó una sorpresa.

“No me querían ayudar para nada; era como, pues, no es mi problema. Ellos son conductores privados, ellos pueden hacer lo que sea si no te regresan el teléfono es tu problema, no de nosotros. Me dio coraje estaba desesperada y molesta. Ya había perdido la fe que me lo iba a dar, o sea, yo ya lo tenía perdido”, dijo.

Pasó todo un mes sin encontrar solución hasta que su mamá le recomendó llamar a Telemundo 52 Responde.

Pedimos a Uber una respuesta sobre la situación de Jessica, y de inmediato se comunicaron con ella. Al parecer, tuvieron que presionar al conductor.

“Dar una pausa a su cuenta para que ya no le dieran rides (carreras) y no tenga trabajo hasta que se comunique conmigo”.

De esa manera el conductor respondió y entregó el teléfono.

“Si mi mamá no me hubiera dado la idea de llamar a Telemundo, yo hubiera perdido esos mil dólares del teléfono nuevo que yo tenía, porque él no lo iba a entregar”, agregó Bustamante.