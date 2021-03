Personas con problemas de salud subyacentes ahora podrán recibir la vacuna en el condado de Los Ángeles

El esfuerzo de vacunación COVID-19 del condado de Los Ángeles se someterá a una expansión "desafiante" el lunes cuando las personas con afecciones de salud subyacentes sean elegibles para las vacunas.

Pero sin el requisito de que los pacientes proporcionen documentación de su condición médica, la medida genera temores de que posibles saltadores de línea se vacunen antes de ser elegibles.

"Ciertamente esperamos que las personas no intenten aprovechar la situación y sean honestos en términos de presentar condiciones de salud crónicas legítimas que son graves o discapacidades importantes", dijo el Dr. Paul Simon, director científico del condado el viernes.

Siguiendo las pautas estatales, se insta a las personas con afecciones subyacentes, pero no se les exige, que lleven documentación a los lugares de vacunación, como una carta de un proveedor de atención médica o una agencia de salud. Pero si dicha documentación no está disponible, la persona puede simplemente firmar una declaración que acredite el hecho de que tiene una condición que lo califica. Para mantener su privacidad, los trabajadores del sitio no pedirán a las personas que identifiquen su estado de salud.

El condado y otras jurisdicciones en todo el estado han lidiado con casos repetidos de "saltadores de línea" que encuentran formas de acceder a las citas de vacunas antes de que sean elegibles para las vacunas, a veces obteniendo códigos privados de acceso a citas o presentando documentos genéricos en los sitios de vacunación para establecerse como proveedores de atención domiciliaria.

Simon admitió que la cuestión de la verificación presentará un desafío en los sitios de vacunación.

"Esta expansión, creo, será un desafío", él dijo. “No creemos que nuestro personal de primera línea esté en condiciones de evaluar y tomar decisiones sobre quién es elegible o quién no. Creo que si alguien simplemente da fe del hecho de que tiene una enfermedad grave o una discapacidad, se le aprobará la vacunación".

“Instamos a la gente a que no se aproveche de eso. Una vez más, el suministro de vacunas es muy escaso. Creo que todos tenemos la obligación moral de asegurarnos de que la vacuna esté reservada para quienes corren mayor riesgo”.

Son literalmente el motor de la economía, se trata de los transportistas de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, cientos de estos choferes finalmente pudieron vacunarse contra el COVID-19.

También enfatizó que las personas con afecciones subyacentes tendrán que demostrar que viven en el condado para vacunarse.

Al igual que el estado, los funcionarios de salud locales están instando a las personas con las condiciones de salud que califican a que se comuniquen con su médico o proveedor de salud para ver si pueden obtener la vacuna a través de su oficina, en lugar de depender de un sitio de vacunación público.

“Debido a que muchos proveedores actualmente no tienen vacunas, las personas elegibles con afecciones médicas graves también deben considerar otros proveedores médicos y farmacias”, dijo Simon.

Él dijo que el condado publicará una lista de proveedores médicos con vacunas en su sitio web.

Según el estado, la nueva elegibilidad incluye a todas las personas de 16 a 64 años con una condición de salud subyacente que las hace susceptibles a una enfermedad grave o la muerte por COVID-19. Las condiciones de calificación son:

-- cáncer;

- enfermedad renal crónica, etapa 4 o superior;

- enfermedad pulmonar crónica;

-- Síndrome de Down;

- sistema inmunológico debilitado por el trasplante de órganos sólidos;

-- el embarazo;

-- anemia drepanocítica;

-- enfermedades del corazón;

- obesidad severa; y

-- Diabetes mellitus tipo 2.

También será elegible cualquier persona de 16 años o más que sufra de una "discapacidad del desarrollo u otra discapacidad grave de alto riesgo" que deje a la persona susceptible a una enfermedad grave o la muerte por COVID-19. Las personas también serán elegibles si la adquisición de COVID-19 limitará la capacidad de la persona para recibir la atención o los servicios continuos necesarios; o si la discapacidad obstaculizaría la capacidad de la persona para recibir tratamiento por COVID-19.

Además de las personas con problemas de salud subyacentes, las personas sin hogar también serán elegibles para las vacunas a partir del lunes, uniéndose a los nuevos trabajadores elegibles: conserjes / conserjes, trabajadores del transporte público y trabajadores del personal de tierra del aeropuerto.

Simon dijo que la adición de todas esas categorías ahora hace que aproximadamente 5 millones de personas en el condado sean elegibles para vacunas, lo que equivale aproximadamente a la mitad de la población del condado.

Pero aunque millones de personas más son elegibles, el suministro de vacunas del condado para la semana en realidad se reducirá en alrededor de 60,000 dosis, porque el condado no recibirá más dosis de la vacuna Johnson & Johnson hasta fines de marzo, debido a problemas de fabricación.

Simon dijo que el condado recibirá alrededor de 260,000 dosis durante la semana, y que el 70% de esas inyecciones se utilizarán para las primeras dosis y el 30% para las personas que necesitan una segunda dosis.

Hasta el viernes, se han administrado más de 2.7 millones de dosis de vacunas en el condado, incluyendo casi 900,000 personas que han recibido ambas dosis del régimen de dos inyecciones.