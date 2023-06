Perrito sufre graves heridas tras ser pateado en una acera en Venice

Un pequeño perro llamado Bart está recibiendo tratamiento en un hospital de animales por las graves heridas que sufrió cuando lo patearon brutalmente en una acera de Venice.

El ataque ocurrido el miércoles envió al Yorkshire Terrier volando hacia la garra de metal de un cargador frontal en la calle. El hombre que pateó a Bart también está acusado de golpear a alguien en la cabeza con una botella de vidrio el miércoles.

Los detalles sobre las lesiones de esa víctima no estuvieron disponibles de inmediato, pero pudo identificar a su atacante, dijo la policía.

Los testigos persiguieron al hombre y lo detuvieron hasta que llegó la policía para detenerlo, dijo la policía. El hombre de 39 años fue fichado bajo sospecha de asalto con un arma mortal.

Los oficiales rastrearon un video del perro siendo pateado, dijo la policía. Mostraba a Bart en la acera en el camino de un hombre que lo pateó y luego siguió caminando.

Una exbombera que estaba de vacaciones con su hijo ayudó a revivir al perro, según Laura Valdivia, quien abrió una cuenta de recaudación de fondos para ayudar a su vecino con las facturas veterinarias de Bart.

La recaudación de fondos había recaudado más de $21,300 hasta el lunes por la mañana.

“En el camino (al veterinario), Bart recuperó el conocimiento pero siguió gimiendo y convulsionando”, dijo Valdivia. “Fue realmente una de las cosas más desgarradoras que he escuchado. La sala de emergencias lo estabilizó, pero dijo que sufrió una lesión cerebral traumática”.

Valdivia publicó una actualización en la que dijo que Bart estaba mejor. El lunes, le dijo a la estación hermana NBCLA que Bart está comiendo, pero aun no podía levantarse.

También publicó una actualización del dueño del perro.

“Desde el fondo de mi corazón, me gustaría agradecer a todos por ayudarme a salvar a mi perrito. Tiene un largo camino de recuperación por delante, pero estaré con él en cada paso". y estoy conmovido por la cantidad de apoyo”.

