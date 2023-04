“Es un buen chico”: mascota encuentra un hogar tras pasar 423 días en un refugio

Fue un momento emotivo para los miembros del personal de Wags Pet Adoption en Westminster cuando Bruce, un perro color chocolate de 2 años, finalmente pudo dejar la organización de rescate después de 423 días.

“No estoy llorando. ¿A quién estoy engañando? Todos estamos llorando”, dijo el grupo en una publicación en las redes sociales en marzo. “Gracias a todos los que lo amaron tanto desde dentro del refugio como desde lejos. Gracias a todos ustedes, él está en su hogar definitivo esta noche”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Cuando Bruce fue rescatado, el refugio anterior le había dicho a Wags que era un perro problemático con demasiada energía y resistencia al entrenamiento de obediencia.

Pero los refugios pueden ser un lugar aterrador e inquietante para los cachorros jóvenes, ya que a menudo están demasiado llenos y son demasiado ruidosos con diferentes animales ladrando al mismo tiempo.

Pero la organización de rescate decidió arriesgarse con Bruce y lo emparejó con una familia adoptiva para enseñarle las habilidades básicas para vivir en una casa con una familia. El arduo trabajo valió la pena cuando los Faber en Huntington Beach quisieron traer al cachorro a casa para llenar el vacío en sus corazones.

“El año pasado, perdimos a uno de nuestros perritos”, dijo Hilary Faber, la nueva mamá de Bruce. “Bruce me recordó a una mezcla de bullterrier de laboratorio de chocolate que tenía en mi infancia. Era hermoso”.

Thor Faber, el nuevo padre del cachorro, dijo que Bruce se adaptó bien a pesar de cierta “rivalidad entre hermanos” con el perro mayor, el Sr. Reese, a quien la pareja adoptó en 2009.

“Es un buen chico. Solo necesitaba un mejor ambiente”, dijo Thor. “Nos encanta tenerlo, pero desearía que alguien lo hubiera adoptado hace un año”.

Bruce estaba recibiendo una lluvia de amor sin escasez de abrazos y caricias en su nuevo hogar. El cachorro incluso se volvió bastante apegado a su nuevo padre, acompañándolo al trabajo y en los viajes en automóvil.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

“Pone sus patas y se aferra a ti”, describió Thor.

Hilary agregó que a menudo se reconocía a Bruce en el condado de Orange después de que Wags publicara varias veces en las redes sociales para promover la adopción del cachorro durante más de un año.

“¡Es como una estrella de cine!”

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English