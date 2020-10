Pastor bajo custodia de ICE por supuestamente estar involucrado con la desaparición de una persona en Guatemala

Un pastor guatemalteco que fue detenido en agosto del 2019, sigue luchando contra “ICE” y una posible deportación.

Un abogado que representa al pastor Hugo Gómez, dijo que la información proporcionada por la Interpol, no es un documento legal, no es prueba de culpabilidad y no es suficiente para deportarlo.

El pastor Gómez fue detenido por inmigración y se encuentra en el Centro de Adelanto desde agosto del 2019.

“Mi esposo no merece estar en el lugar donde lo tienen, ni el trato que él está recibiendo, todo sobre el caso de mi esposo no es auténtico”, dijo Leonor Gómez, esposa de pastor detenido.

La familia del pastor proporcionó fotos donde muestran al guatemalteco que aseguran ha tenido una vida ejemplar en el sur de California por casi 30 años.

“Me duele el corazón ver [a mi papá] detenido por más de un año, lo extraño mucho. El está contagiado con el COVID-19, tiene 61 años, y es injusto que ni le dan de una fianza para poder salir”, dijo Debbie Gómez, hija del detenido.

De acuerdo a sus abogados, Gómez fue detenido por información divulgada por la Interpol que lo señalan de supuestamente estar involucrado en la desaparición de una persona a mediados de los 80s cuando Gómez era policía.

“Ya sabemos que había una sentencia contra otros oficiales en su unidad de la policía nacional, él no sabe nada del incidente del que lo están acusando, él está negando todo, y yo si lo creo”, dijo Allan Diamante, abogado defensor.

“Hemos visto que ha sido víctima de una persecución selectiva y discriminada por parte de autoridades en Guatemala de la fiscalía de derechos humanos, una institución que se ha dedicado a perseguir a agentes de la ley a veteranos de guerra”, señaló Raúl Falla, fundación contra el terrorismo en Guatemala.

“ICE” dijo que Gómez seguirá bajo custodia hasta que se complete el procedimiento legal en su caso de deportación.