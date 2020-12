Pasadena mantiene servicios en restaurantes al aire libre

Fue un espectáculo poco común después de que los restaurantes del condado de Los Ángeles se restringieran a la comida para llevar para reducir la propagación del coronavirus: mesas y sillas colocadas afuera de la tienda Pie ’N Burger en Pasadena.

El propietario Michael Osborn explicó a dos hombres que se le acercaron el lunes que la ciudad, famosa por su Desfile de las Rosas, había marchado a su propio ritmo y había mantenido abierto el comedor al aire libre.

“Dios bendiga a Pasadena”, exclamaron los dos, haciendo su pedido y tomando asiento en una de las mesas de la acera, relató Osborn.

Pasadena se ha convertido en una isla en el centro del condado más poblado de la nación, donde un aumento de casos de COVID-19 la semana pasada llevó a un final de tres semanas para cenar al aire libre y luego a una orden más amplia de quedarse en casa que entró en vigencia el lunes.

La decisión de las autoridades de salud de Pasadena de oponerse al condado de Los Ángeles ha sido un alivio para los restauradores que han luchado por mantenerse a flote en medio de cierres, reglas en constante cambio e intentos de mantener a los trabajadores en el trabajo y el dinero en la caja. Incluso Pasadena ha realizado cambios desde la semana pasada, emitiendo una orden que entró en vigencia el miércoles y que solo pueden reunirse las personas en el mismo hogar, que se aplica a los asientos al aire libre.

“No estamos fuera de peligro todavía, pero cada día que pasa es una bendición que podamos mantener abierto el comedor al aire libre”, dijo Osborn.

Las infecciones y hospitalizaciones en el condado de Los Ángeles han aumentado drásticamente en las últimas semanas, alcanzando un máximo histórico el martes de más de 7,500 casos nuevos y la tasa de positividad subió al 12% desde el 7% de hace una semana.

Cinco restaurantes en la ciudad de Pasadena fueron sancionados por las autoridades sanitarias locales, al parecer por ignorar y no seguir los protocolos de advertencia de la ciudad de COVID-19.

La orden de salud del condado, que solo permite que los restaurantes preparen comida para llevar, se aplica a 10 millones de residentes en la región, excepto a los de Pasadena o Long Beach, ciudades que tienen sus propios departamentos de salud pública y pueden establecer sus propias reglas.

Long Beach, una ciudad de aproximadamente 460,000 habitantes, ha cerrado las comidas al aire libre, pero aún no ha adoptado la orden de quedarse en casa del condado, que insta a las personas a permanecer adentro tanto como sea posible, restringe aún más la capacidad en las tiendas minoristas y prohíbe todos los servicios públicos y privados. reuniones a excepción de protestas y servicios religiosos.

El cierre de 31,000 restaurantes del condado generó una reacción violenta entre los propietarios y algunos políticos que dicen que no hay evidencia de que comer afuera sea un gran riesgo. Los funcionarios de salud replican que no usar una máscara mientras se come aumenta la amenaza de transmisión.

Los propietarios argumentan que obligará a más personas a reunirse en lugares cerrados, donde se sabe que el virus se propaga más fácilmente y nadie hace cumplir las reglas.

Una Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles dividida rechazó una medida el 24 de noviembre que habría mantenido abierto el comedor al aire libre. El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó una resolución urgente pidiendo al condado que anule la orden, y los restaurantes acudieron a los tribunales para detener las restricciones, pero un juez denegó su solicitud.

La ciudad de Pasadena decidió no seguir las nuevas restricciones recomendadas por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles de suspender las cenas al aire libre en los restaurantes por tres semanas.

Pasadena, una ciudad de 140,000 habitantes al pie de las montañas de San Gabriel, ha seguido principalmente el ejemplo del condado durante la pandemia.

Pero el hogar del Rose Bowl y el Instituto de Tecnología de California decidió trazar su propio curso la semana pasada. Debido a que es más pequeño y puede monitorear más de cerca sus 600 restaurantes, los funcionarios dijeron que eligieron una aplicación más agresiva.

“Literalmente hemos visto casos de COVID en un gran porcentaje de negocios en toda la ciudad”, dijo la portavoz de Pasadena, Lisa Derderian. “Destacar restaurantes fue injusto”.

La directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer, dijo que no podía predecir si la decisión de Pasadena tendría un impacto en la tasa de infección del condado. Dado el tamaño de la ciudad, es posible que pueda garantizar que se sigan las medidas de seguridad, dijo.

Pero señaló que la falta de cumplimiento no fue la razón por la que se cerró el comedor.

“Cerraremos los restaurantes para cenar al aire libre durante tres semanas porque las personas que están allí no pueden cubrirse la cara”, dijo Ferrer. "Existe un riesgo mucho mayor de transmisión tanto a los trabajadores como a otras personas en su mesa y a otras personas que están comiendo en las otras mesas".

Beverly Hills se convierte el martes en otra ciudad que no acatará la orden de las autoridades de salud del condado de Los Ángeles. Beverly Hills aprobó una resolución para mantener la atención de clientes en los patios de los restaurantes.

Durante el fin de semana, siete restaurantes de Pasadena cerraron después de que los inspectores encontraron violaciones que iban desde que el personal no usaba protectores de plástico sobre las máscaras hasta sentar a las personas en el interior de los locales, dijo Derderian. Todos habían sido aprobados para reabrir el lunes después de corregir los errores.

Los inspectores también cerraron una exhibición de autos, interrumpieron las fiestas de cumpleaños y los partidos de fútbol en los parques, y advirtieron a las personas que se ejercitaban que tenían que usar máscaras, dijo.

Las evaluaciones diarias de la situación del virus en Pasadena llevaron a más restricciones el martes, y solo se permitió la reunión de personas del mismo hogar.

Si la ciudad no deja de comer al aire libre por completo, el gobernador Gavin Newsom podría obligarlo a hacerlo, quien sugirió que podría estar en proceso una orden más "drástica" de quedarse en casa mientras el estado intenta evitar que los hospitales se sientan abrumados.

Los restaurantes en Pasadena parecieron tener un impulso en el negocio durante el fin de semana, aunque no está claro si la gente venía de fuera de la ciudad para comer o estaba de compras después del Día de Acción de Gracias.

En Lucky Baldwins, un pub en el casco antiguo de Pasadena, los negocios mejoraron el lunes alrededor de la hora feliz. Un patio que se expandió a un callejón estaba medio lleno, y los servidores llevaban máscaras y protectores faciales.

Las restricciones más estrictas impuestas por el condado de Los Ángeles en medio de los crecientes casos de COVID-19 y las hospitalizaciones están provocando el rechazo de algunos residentes, propietarios de negocios y funcionarios electos.

Anthony Angulo, que había conducido desde la cercana Altadena para encontrarse con un amigo, estaba contento de tener la opción de comer algo y algunas cervezas.

“Muchos de estos dueños de negocios están luchando y no necesitan ser paralizados. Lo están haciendo lo mejor que pueden ”, dijo. "Nadie va a entrar de pie hombro con hombro".

La propietaria Peggy Simonian dijo que estaba aliviada de que Pasadena permitiera que dos ubicaciones permanecieran abiertas. Tuvo que cerrar un café hermano en la cercana Sierra Madre por orden del condado.

Cuando Newsom emitió la primera orden estatal de quedarse en casa en marzo, justo antes de lo que habría sido un fin de semana ajetreado para celebrar el Día de San Patricio, Simonian se quedó atrapado con carne en conserva, repollo y otros productos perecederos. Como muchos propietarios de negocios, se ha estado recuperando desde entonces y le preocupa cualquier cierre futuro y lo que podría significar para su personal.

"Estamos colgando de un hilo", dijo Simonian. “Esta vez, si se cerrara, golpearía más fuerte porque todos estamos atrás. Me siento estancado. No puedo avanzar, no puedo retroceder, no puedo hacer nada. No puedo mejorar esta situación ".